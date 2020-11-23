المصري: إغلاق حركة الطيران أحد أكبر أسباب تأجيل معرض الكتاب

كشف شوكت المصري، مدير الأنشطة الثقافية والفنية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عن الأسباب التي دفعت إدارة المعرض إلى تأجيل تنظيمه إلى يونيو المقبل.

وقال "المصري" في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، خلال برنامجه "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، إن العالم أجمع، وليس مصر فقط، يمر بظرف استثنائي، بسبب جائحة فيروس كورنا المستجد "كوفيد 19"، وهذا ما دعا اليونان ضيف شرف النسخة المقبلة للمعرض إلى الاعتذار عن المشاركة بسبب ظروف الغلق الكامل لديها.

وأضاف أن جميع الناشرين من الدول العربية وغيرها، من المشاركين في المعرض (أكثر 1000 دار نشر مصرية وعربية) سيكون من الصعوبة عليهم التواجد بمصر خلال فترة تنظيم المعرض، في ضوء عدم انتظام حركة الطيران بأغلبية الدولة مما سيفقد المعرض طابعه الدولي وبالتالي سيؤثر على مخرجاته وأوجه الاستفادة منه.

وتابع: "على الرغم من تنظيم مهرجان الموسيقى العربية مؤخرا، ومهرجان المسرح الشبابي المختتمة أعماله حديثا، وحتى مهرجان القاهرة السينمائي المقرر تنظيم أحدث نسخه قريبا، لكن معرض الكتاب لا يتشابه مع تلك الفعاليات ولديه خصوصية متمثلة في مساحته الكبيرة، التي تبلغ 40 ألف متر الخاصة بـ "أرض المعارض" المستضيفة لفعاليات المعرض، وتصل فيها كثافة الحضور بأيام الذروة لحوالي 300 ألف زائر وهذا رقم قياسي سجل بأحد أيام المعرض خلال نسخة العام الماضي، تجعل من المستحيل الحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم بين المصابين".

وأوضح أن إدارة المعرض فكرت في بداية الأمر، وقبل قرار التأجيل، حتى تتجنب هذا التزاحم المتوقع، تحديد دعوات للمحافظة على التباعد بين الزوار، لكنها وجدت أن هذا سيحرم الناس من الوجود في المعرض من الأساس.

وأشار "المصري" إلى أن الجهة المستضيفة للمعرض، كانت قد استخدمت أكثر من نصف مساحة أرضها في الفترة الأخيرة في استضافة المستشفى الميداني التي وجه الرئيس عبدالفتاح السياسي بإنشائها، وأمام إقبالنا على توقعات بتفشي الموجة الثانية من كورونا، كان من الصعب أيضا إقامة المعرض في موعده.

وقررت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قبل قليل، تأجيل فعالياته، ليقام في 30 يونيو 2021، بدلا من يناير المقبل، بسبب تطورات جائحة كورونا، وأثرها على خريطة معارض الكتب في العالم.