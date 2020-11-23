أمير طعيمة يحذر متابعيه من الموجة الثانية لـ كورونا

حذر الشاعر الغنائي أمير طعيمة متابعيه، من الموجة الثانية لفيروس كورونا، ونصحهم بارتداء الكمامات، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

وكتب أمير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الموجة الثانية من كورونا بدأت في مصر بقالها شوية، وهي أعنف مما تتخيلوا، شهر ديسمبر ويناير وفبراير، هتبقي شهور صعبة جدا، وأسوا من الموجة السابقة بكتير".

وأضاف: "مبنقولش لحد ما ينزلش لأكل عيشه، بس بالله عليكم تاخذوا بالكم عشان نفسكم وأحبائكم.. كلنا اتحركنا في الصيف، ونسينا كورونا بس لازم ناخد حذرنا الفترة الجاية، لأنها هتبقي صعبة.. ربنا يحفظ الجميع"

وكان طعيمة، احتفل بتحقيق كليب "عدى الكلام" لسعد لمجرد 100 مليون مشاهده على يوتيوب، وعلق قائلا: "‏‪سعد لمجرد (عدى الكلام‬) وعدى الـ100 مليون مشاهدة على يوتيوب، فقط في 4 شهور، فنان ذكي ومختلف وموهبة خاصة، وسعيد إن أول أغنية مصرية له من كلماتي"

وتصدرت الأغنية التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عزيز الشافعى، وقام بالتوزيع الموسيقي لها توما، قائمة التوب 5 على تطبيق "أنغامي"، فى مصر والمغرب.

كان سعد لمجرد، أجل طرح الأغنية أكثر من مرة بسبب وفاة الفنانة رجاء الجداوى، وكتب "احتراما ‏لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد.. اللهم ارحم السيدة رجاء ‏الجداوى، واجعل مثواها الجنة".

وتقول كلمات أغنية "عدى الكلام" لـ سعد لمجرد: "شكله مش موضوع بسيط.. فيه غدر وفيه حوارات.. ده أنا بسهر بالساعات.. كل ده بيحصل أوام".