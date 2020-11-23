"عضو صحة النواب": تطبيق بيع الأدوية على الهواتف سيؤدي إلى كارثة

قال أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن بيع الأدوية على تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة أمر خطير، وخرق للقوانين المنظمة لمهنة الصيدلة وغش وتدليس، وخرق قوانين الخدمة الطبية المطبقة وفقا للدستور.

وأضاف "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع على فضائية “ten” ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن صرف الدواء يجب أن يكون تحت رقابة الدولة لأن هذا أمرا يخص الصحة، مؤكدا أن صرف أدوية بدون روشته يؤدي إلى انتشار أدوية مخدرة أو ضارة، وهذا يوجب على الدولة التدخل لإنقاذ المرضى.

وأوضح النائب، أن الدولة عليها التحرك من أجل غلق التطبيقات الموجودة على الهواتف، وكذلك محاسبة الأشخاص المروجين لهذه الأدوية، كما يجب التواصل مع وزارة الاتصالات لأن هذه التطبيقات ستؤدي إلى كارثة في القطاع الصحي والدوائي.

واستنكر عضو لجنة الصحة بالنواب، تعامل المواطنين مع أدوية مجهولة المصدر مغشوشة لأن تناول الأدوية يجب أن يتم من خلال إشراف طبي أو صيدلي لأن الأدوية مجهولة المصدر لها تأثير ضار جدا على الصحة وذات خطورة مرتفعة ولن يتم محاسبة الشخص المتسبب لأنه لا يوجد دليل ضده وهو شخص غير معروف من جهة مجهولة.

ولفت إلى أن القائمين على هذه التطبيقات التي تبيع الأدوية يقولون أنهم يقومون بمساعدة المرضي لتوصيل الدواء للمنازل إلا أن هذا الأمر باب خلفي لبيع الأدوية المخدرة والأدوية النفسية دون ضوابط طبية أو التحقق من شروط تخزين الأدوية وهذا يتم من أجل التهرب الضريبي مما يحمل الدولة خسائر كبيرة مالية كبيرة لأنه يجب بيعها ضمن السوق الرسمي من أجل فرض ضرائب عليها وكذلك محاسبة الصيدليات حال بيعها أدوية مضرة أو منتهية الصلاحية.