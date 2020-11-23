النيران تلتهم سيارة مرشح بدائرة إطسا في الفيوم

تعرضت سيارة ملاكي خاصة بمصطفى البنا مرشح مجلس النواب بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، للاحتراق إر اندلاع النيران بها في أول أيام الاقتراع، بسبب كثرة ذهاب وإياب السيارة ومرورها على اللجان.

وقال مصطفى البنا في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنّ السائق نسي تزويد المياه للسيارة وبسبب كثرة السير ذهابًا وإيابًا بها ارتفعت درجة الحرارة ولم ينتبه السائق وأثناء مروره أمام قرية الغابة بالقرب من قرية منية الحيط مسقط رأسه، اشتعلت النيران في السيارة فجأة فهرب النائب وسائقه منها قبل أن تلتهمهما النيران، نافيًا أنّ يكون اشتعال النيران بالسيارة بفعل فاعل، موضحًا أنّه تم إطفاء الحريق والسيطرة عليه بواسطة الأهالي.

جدير بالذكر أنّ "البنا" كان عضوًا بالنواب عن حزب النور في عهد الإخوان، وشغل منصب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، كما كان عضوًا بلجنة مجلس الشعب للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ثم ترشح في الانتخابات البرلمانية عام 2015 ولم يفز، فترشح هذه الانتخابات على المقاعد الفردية بصفة مستقلة.

وفي عام 2012 حينما كان نائبًا، حرر جزار يدعى محمد كمال ذكري بدائرته محضرًا رسميًا ضده حمل رقم 4904 إداري مركز إطسا ضده إتهمه فيه بسبه ووصفة بـ"الكافر" أثناء عقده مؤتمر حزب "النور" بالمركز لدعم المرشح الرئاسي محمد مرسي آنذاك بالاشتراك مع أعضاء الحزب، حيث هاجم أعضاء حزب "النور" الفريق أحمد شفيق وعندما اعترض الجزار هجموا عليه وسبوه ووصفوه بالكافر، ونفي "البنا" صحة الواقعة مؤكدًا أنّ وراء الواقعة مجموعة من المنتمين من الحزب الوطني المنحل حيث ألقوا الطوب والحجارة على المشاركين في المؤتمر.