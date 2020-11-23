تنسيقية الأحزاب عن أبرز مشاهد اليوم الأول بانتخابات الإعادة: لا مخالفات

قال محمد عبدالعزيز، رئيس غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب، إن غرفة العمليات المركزية الخاصة بهم 1400 شخص منتشرين في جميع المحافظات التي تجري بها جولة الإعادة في المرحلة الأولى على مستوى الجمهورية، فهناك محافظات بها عدد كبير من الدوائر تجري بها الإعادة وهناك محافظات بها عددًا محدود.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال لقاءه على شاشة "Extra news"، في برنامج "الآن"، أن غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب تغطي أكثر من 90% من كل هذه الدوائر، ونتوقع غدًا أن يتم تغطيتها بنسبة 100% من خلال متابعينا لرصد ما يجري فيها من إجراءات العملية الانتخابية وسلامتها حتى الآن.

وأشار رئيس غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن أبرز ما تم رصده في اليوم الأول يتمثل في أن اللجان افتتحت في مواعيدها المقررة، وهناك التزام كامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ولا يوجد مخالفات انتخابية تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية في اليوم الأول.

وتابع: "هناك تطبيق كامل لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في اللجان الفرعية المتنوعة بمختلف الـ 13 محافظة التي تجري بها الانتخابات، والانتخابات سارت حتى الآن بشكل منتظم وهادئ"، وعن كثافة التصويت حتى الان قال إنها بدأت بشكل متوسط وتتزايد مع مدار اليوم وعادة يظهر ذلك بعد فترة الراحة.

وأشار إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في تصويت السيدات في محافظات الوجه القبلي، وهناك ارتفاع كبير بتصويت الشباب بمراكز المحافظات، كما أن غرفة تنسيقية شباب الأحزاب لديها تنسيق متواصل مع غرف العمليات المناظرة لها سواء التابعة للمجالس القومية المتخصصة الحاصلة على تصاريح الهيئة الوطنية للانتخابات، كالمجلس القومي للحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لشئون ذوي العاقة، وأيضا منظمات المجتمع المدني العربي والدولية التي تتابع الانتخابات، وكذلك غرفة العمليات المركزية الموجودة بالهيئة الوطينة للانتخابات التي نبلغها بأي مخالفات يتم رصدها.