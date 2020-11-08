تنسيقية شباب الأحزاب: كثافة التصويت في اليوم الثاني أكبر من الأول

أصدرت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقريرا عن اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، قالت فيه إنها بدأت عملها في 9 صباحًا، لمتابعة العملية الانتخابية في، والتي تجرى في 13 محافظة من خلال 1500 متابع موزعين علي كافة محافظات المرحلة الثانية، ومر متابعونا على مجموعة كبيرة من اللجان الفرعية منذ الصباح الباكر للتأكد من انتظام العملية الانتخابية بها.

وأضاف التقرير: "وأفاد متابعونا بأن التصويت في اليوم الثاني للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب قد شهد إقبالا أكثر من اليوم الأول، حيث ارتفعت معدلات التصويت خاصة من الشباب والسيدات بمحافظات الدلتا والقاهرة، ومن المتوقع استمرار ارتفاع كثافة التصويت خاصة بعد انتهاء فترة الراحة في منتصف اليوم، مع عودة الموظفين من أعمالهم".

وتابع: "أكد متابعونا انتظام سير العملية الانتخابية وفقا لقرارت الهيئة الوطنية للانتخابات التي التزمت بالمعايير الدولية المتبعة في الانتخابات، كما شهدت اللجان تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".

وأشار لتقرير إلى عدم رصد متابعي الغرفة مخالفات انتخابية مؤثرة على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، لكنهم أشاروا لبعض المخالفات تمثلت في كسر بعض مرشحي الفردي للصمت الانتخابي أمام بعض اللجان، بينما أكدوا حرص رؤساء اللجان على عدم ارتكاب أية مخالفات انتخابية داخل اللجان مع التزامهم بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المنظمة للعملية الانتخابية.

كما رصد متابعونا تأخيرًا في فتح بعض اللجان بشكل محدود في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية، والتزاما كاملًا بالمواعيد المقررة لفتح اللجان في محافظات بورسعيد وشمال وجنوب سيناء.

ونعرض بعضا من مشاهدات متابعينا علي مدار اليوم:

1- محافظة القاهرة – منطقة الجمالية

مدرسة الحسين الإعدادية بنات، فتحت اللجنة أعمالها الساعه 9 صباحًا مع تطبيق قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية، مع تصويت مكثف من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

2- محافظة بورسعيد – حي المناخ

مدرسة الشهيد أحمد حمدي – لجان فرعية 17- 18، فتحت اللجنة أعمالها الساعة 9 صباحًا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءت الاحترازية، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني ولا يوجد مخالفات انتخابية داخل أو خارج اللجنة.

3- محافظة السويس – حي الأربعين

مدرسة الشهداء الأعدادية بنين – لجنة فرعية 21، فتحت اللجنة الساعة 9 صباحًا، مطبقة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، دون مخالفات انتخابية داخل أو خارج اللجنة مع إقبال كثيف من الشباب والسيدات، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.4- محافظة المنوفية – مدينة السادات

مدرسة عمر الفاروق – لجنة فرعية 88، فتحت اللجنة أعمالها الساعة 9 صباحًا، مطبقة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية، ولا يوجد مخالفات انتخابية داخل اللجنة، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني، مع ملاحظة وجود دعاية انتخابية خارج هذه اللجنة.

5- محافظة الشرقية – منيا القمح

مدرسة البنات الثانوية، فتحت اللجنة الساعة 9 صباحًا مطبقة الإجراءات الاحترازية وقرارات الهيئة الوطنية الانتخابات، ويدلي الناخب صوته خلف ساتر قانوني، ولا توجد مخالفات انتخابية داخل اللجنة لكنه تم رصد كسر للصمت الانتخابي خارج هذه اللجنة باستمرار الدعاية لبعض مرشحي الفردي.

وتلقت غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شكوى متكررة بمشكلة فنية في الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات لا تمكن المواطنين من معرفة لجانهم الانتخابية نتيجة للضغط الشديد على الموقع، ولذلك ننصح المواطنين بمعرفة لجنتهم عن طريق إرسال رسالة نصية بالرقم القومي على رقم 5151 حتى يتم إصلاح المشكلة الفنية بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتستمر غرفة العمليات المركزية بمتابعة العملية الانتخابية على مدار اليوم، واستمرار التنسيق مع غرف العمليات المناظرة بمنظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية والمجالس القومية المتخصصة الحاصلة على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتصدر الغرفة تقارير لاحقة على مدار اليوم.