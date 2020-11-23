"القابضة للمياه": استعدادات مكثفة لأمطار الإسكندرية هذا العام

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه منذ عام 2015، والذي شهد سقوط الأمطار بغزارة تم إيجاد خطط لمواجهة السقوط المتزايد للأمطار.

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي العام" المذاع على فضائية "ten" ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ركز اليوم أثناء اجتماع الحكومة على ضرورة التعامل مع الأمطار بشكل أكثر توافقا خاصة في المناطق العشوائية نتيجة عدم وجود صرف صحي، وسيتم تنفيذ الحلول المقترحة، ومنها زيادة قدرة الترمبات وإنشاء خطوط صرف صحي جديد، لأن انتشار أبراج سكنية مخالفة يحمل كثيرا على شبكات الصرف الصحي ويؤدي إلى انفجارها.

وأوضح أن الهيئة ستزيد بلاعات المطر والمعدات الموجودة في الأسطول الخاص بالشركة من خلال إضافة سيارات حديثة متطورة تعمل على كسح المياه ويوجد للهيئة 25 شركة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية سيكون بها نوة خلال يومين، وتم الاستعانة بـ 22 سيارة من محافظات أخرى لا تشهد سقوط أمطار.

وطالب "رسلان"، المواطنين بعدم النزول في الشارع إذا فرض المحافظ إجازة إلا للضرورة من أجل مساعدة رجال الصحف الصحي لكسح المياه في أقصر وقت، مشددا على أن الشركة تقوم بالمسح من خلال السيارات وهذا يحتاج مساحات واسعة على الطرق.

ولفت إلى أن محافظة الإسكندرية بها عزب وبعض الأراضي المخفضة التي تتجمع فيها المياه ولكن الهيئة طلبت زيادة أعداد السيارات لتستطيع دخول عدد من الشوارع لإنقاذ البيوت التي تكون المياه فيها منخفضة عن مستوى الشارع وتتجمع أمامها المياه وتعيق حركة المواطنين.