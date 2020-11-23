وزير الصحة الأسبق: "أسترازينكا" سيكون أول لقاح لكورونا يصل مصر

قال الدكتور أشرف حاتم، عضو مجلس النواب، ووزير الصحة الأسبق، إن لقاح أسترازينكا، يحفز المناعة عن طريق فيروس آخر، وتؤخذ نصف الجرعة، والنصف الآخر بعد شهر، وأجريت الاختبارات الخاصة به على 60 ألف شخص.

وأضاف "حاتم"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الاثنين، أنه خلال الشهر المقبل سوف نسمع عن العديد من اللقاحات، ومصر تعاقدت على لقاح "أسترازينكا"، والشركة أعلنت استعدادها لتصنيعه في مصر، مشيرا إلى أنه سيكون أول لقاح يصل مصر.

وأكد وزير الصحة الأسبق، أن مصر تعاقدت على 30 مليون جرعة، من الـ300 مليون جرعة الذين أعلنت الشركة إنتاجهم، مشيرا إلى أن اللقاح الصيني إذا ثبتت فاعليته سيتم تصنيعه أيضا في مصر، وسيكون لمصر والدول العربية أيضا.

وأوضح أن لقاح "أسترازينكا" قد يكون متوافرا في نهاية ديسمبر وأول يناير، واللقاح الصيني سيكون متوافرا في يناير، لافتا إلى أن هناك بعض الفئات التي ستحصل عليه أولا، ومنهم الأطباء والتمريض، والعاملين في مستشفيات العزل، وكبار السن.

ولفت إلى أن لقاح "فايزر" و"مودرنا" نوعان حديثان من اللقاحات، ولذلك يتم التأكد من أمانهما، أما لقاح "أسترازينكا"، فهو من نوع قديم معروف في وقت سابق، ولذلك فإنه الأفضل في أن تتعاقد مصر عليه.

وعن الأدوية الحديثة، مثل "ريجينيرون"، أشار إلى أن أهميته مثل "بلازما المتعافين"، وهو عبارة عن "كوكتيل" من الأجسام المضادة مصنعة في المعمل، بطريقة مركزة، ويساعد الشخص على مقاومة المرض، وإذا حصل عليه الإنسان في بداية الإصابة يجعل الإنسان يتعافى بسرعة جدا، كما حدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعافى في 24 ساعة.

وعن عقار "ريميديسفير"، أشار إلى أنه لم يقلل الوفيات، وإذا أخذ في بداية المرض، يمكن أن يؤدي إلى نتيجة جيدة، ولكنه لا يقلل الوفيات وفقا لما قالته منظمة الصحة العالمية.

إن الأرقام تزيد، وما زلنا في أوائل الموجة الثانية، وفي العالم كله الوفيات أقل كثيرا من الموجة الأولى رغم زيادة الإصابات عن الموجة الأولى.