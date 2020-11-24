"التعليم العالي" عن امتحانات نصف العام: بعض الجامعات ستجريه إلكترونيا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، السبت الماضي، بين رؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي، شهد تأكيد على استمرار الفصل الدراسي الحالي، وفق المنهج الذي أقره المجلس الأعلى في جلسته السابقة.

وأضاف "عبدالغفار" في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، على قناة "dmc"، أن الاجتماع أيضا شهد التأكيد على استعداد لأعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، ولم تصدر أية قرارات بخلاف ذلك.

وحول التفكير في استخدام مبدأ التعليم الهجين لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورنا المستجد "كوفيد 19"، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن التعليم الهجين بشمل جزء بالحضور الفعلي، وجزء آخر يتعلق بالتعلم عن بعد، والامتحان من خلال المنصات الإلكترونية.

وتابع: "تجربة الامتحان من خلال المنصات الإلكترونية، ليست بجديدة على الجامعات ولا الوزارة، وشهد الترم الثاني من العام الدراسي الماضي، تجربتها ونجحت"، مؤكدا الاستعداد التام لتجربتها من جديد إذا لزم الأمر.

وأشار إلى أن امتحانات الفصل الدراسي، من المقرر أن تتم بشكلها الطبيعي، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفي بعض الجامعات، ستطبق امتحانات على المنصات الإلكترونية، كما الترم الماضي.

وكانت الكثير من الشائعات، أثيرت خلال الساعات الأخيرة، حول نية وزارة التعليم العالي، تأجيل الفصل الدراسي الحالي، وتأجيل الامتحانات لمواجهة الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا.