التعليم العالي: بدء التجارب السريرية للقاحي كورونا خلال شهر

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ اللقاحات تتطلب عادةً سنوات من البحث والاختبار، والعلماء يتسابقون لإنتاج لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا بحلول العام المقبل، مشيراً إلى أنّ الباحثين يختبرون 54 لقاحًا في تجارب سريرية على البشر في العالم، وما لا يقل عن 155 لقاحًا قبل السريرية قيد التحقيق النشط على الحيوانات، بينها 4 في مصر، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ومتوقع البدء في التجارب السريرية على 2 من لقاح (الفيروس الكامل المعطل)، خلال شهر تقريبًا.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة تجارب الجامعات المصرية في التعامل مع فيروس كورونا، ودور الوزارة لمواجهة الجائحة، بحضور فرانسيس ريكياردون رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وأكد الوزير أنّ أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، رسّخت دور العلم كمحرك لصنع القرار القائم على الأدلة، كما اتخذت الحكومة المصرية الكثير من الإجراءات على مستوى السياسات والتشريعات والتطبيقات، مشيرًا إلى أنّ الوباء الحالي يواجه العديد من التحديات، وكذلك الفرص لنا جميعًا، مشيرًا إلى بعض المبادرات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة هذا الوباء.

وأضاف الوزير أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واجهت عدة تحديات بعد إغلاق الجامعات في العام الماضي، وجرى استخدام التعلم عن بُعد (عبر الإنترنت)؛ للتغلب على إغلاق الجامعات، واستخدام المنصات الإلكترونية وأنظمة إدارة التعلم جنبًا إلى جنب مع بنك المعرفة المصري على نطاق واسع، ونجح هذا الأمر بالفعل في فترة الوباء، إضافة إلى أنّ المجلس الأعلى للجامعات قدّم أكثر من 700 دورة تدريبية وورش عمل لبناء القدرات لأعضاء هيئة التدريس، ومن المقرر أن تعتمد خطة مصر لفترة ما بعد الوباء على التعلم المدمج، مع زيادة الاعتماد على التعلم عبر الإنترنت إلى جانب التعليم التقليدي وجهاً لوجه.

وفي ما يتعلق بالبحث العلمي، أضاف الوزير أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خصصت نحو 100 مليون جنيه؛ لتشجيع التقدم البحثي من خلال مبادرة "طبّق فكرتك" لتلقي الأفكار التكنولوجية المبتكرة وحلول لمواجهة فيروس كورونا، تؤدي إلى توليد التكنولوجيا الوطنية للوصول إلى مرحلة الإنتاج الكمي وإصلاح المستشفيات التابعة للجامعة.

وخلال الاجتماع، أوضح الوزير أنّ لدينا أكثر من 300 مشروع جارٍ تنفيذه في جامعات مختلفة، و549 مقالة بحث مفهرسة في PubMed، و159 تجربة سريرية مُسجّلة في التجارب السريرية، اكتمل منها 38 تجربة وما زالت هناك 121 تجربة جارية، إضافة إلى أنّ هناك 15 مشروعًا ممولاً من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، و80 مشروعًا ممولاً من أكاديمة البحث العلمي، و262 تسلسل (جينوم فيروسي) كاملاً بواسطة العلماء المصريين.

وأضاف الوزير أنّ جميع المستشفيات الجامعية على استعداد لاستقبال الحالات المُصابة (كوفيد - 19) من خلال توقيع البروتوكولات الحديثة، مشيرًا إلى أنّه توجد لدينا 3 لجان داخل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهي: اللجنة العليا للفيروسات، ولجنة إعداد مستشفيات الجامعة، ولجنة أبحاث (كوفيد – 19).