"التضامن": 11500 أسرة في مصر تتكفل بـ11700 طفل.. والتعليم لم يعد شرطا

قال محمود شعبان، مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرًا جدًا بأطفال الشوارع وتقديم الرعاية الصحية والنفسية، مشيرًا إلى أن مصطلح الوزارة تغير من "أسرة بديلة"، إلى "أسرة كفيلة".

وأضاف "شعبان"، خلال تصريحات عبر تطبيقات "زووم"، ببرنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة "dmc": "آخر إحصاء لدينا أن 11500 أسرة تحتضن 11700 طفل، بمعنى أن هناك أسر تحتضن طفلا أو طفلين"، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا رقم 1143 لسنة 2020 يكشف أمورا كثيرة فيما يتعلق بالكفالة.

وتابع: "هذا القرار سهل إجراءات كفالة أطفال دور الرعاية بأن يكون أحد الأبوين مصري الجنسية بدلا من اشتراط أن يحمل كليهما الجنسية، كما أن الأسرة التي تطلب الكفالة فإنها تتقدم بطلب للإدارة الاجتماعية وفي خلال شهر يتم الموافقة أو الرفض بناءً على البحث الاجتماعي الذي يجرى على هذه الأسرة".

وأوضح، أنه يحق للمطلقة والأرملة وغير المتزوجة كفالة الطفل، ويمكن انتقال الطفل من الدار إلى الأسرة التي تقدمت بطلب الكفالة من 3 أشهر إلى 18عاما، كما جرى استثناء شرط التعليم من الكفالة بحسب القرار الوزاري.