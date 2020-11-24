مدرس يرد على اتهامه بالتحرش بطالبة: أحقاد من مدير المدرسة

رد محمد علي المدرس بمدرسة فيشة التجارية بالمنوفية على الاتهامات الموجهة له بالتحرش بإحدى الطالبات.

وقال علي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن هذا الكلام عارٍ من الصحة وليس له أي أساس من الصحة، معتبرًا أن كل ذلك أحقاد من مدير المدرسة، نافيًا ما تردد عن إيقافه بواسطة النيابة الإدارية.

وأوضح علي أن الطالبة ذهبت للنيابة الإدارية بتحريض من مدير المدرسة، مشيرًا إلى أن المشكلة أن الطالبة حضرت للمدرسة بدون كتب ورفض حضورها للحصة وأن الطالبة توجهت للمدير وطلب منها التوجه للنيابة الإدارية وإدارة المدرسة.

ونفى علي ما تردد عن اتهامه هو وزميل له بتصوير الفتيات بواسطة الهاتف المحمول، مشددًا على أنها ادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة وأن الفتاة ادعت عليه ذلك بتحريض من مدير المدرسة، مؤكدًا أنه لم يجبر الطالبات على أن يأخذن دروسا خصوصية لديه وأن هذا كله كلام مرسل لا أساس له من الصحة، لافتًا إلى أن كل هذه الاتهامات عبارة عن تصفية حسابات من مدير المدرسة لأنه فشل في إعطاء مجموعات دراسية في المدرسة.

مدير المدرسة: اتهامات صحيحة وبيدوا دروس في أوقات المدرسة

محمد عبدالعاطي مدير المدرسة أكد أن هذه الاتهامات صحيحة مطالبًا بأن تستأنف الجهات المختصة تحقيقها في هذه الاتهامات، مشيرًا إلى أن هناك طالبتين في المدرسة أقرتا أمام النيابة بتعرضهما للتحرش من المدرسين لافتًا إلى أنه سيوقف هؤلاء المتحرشين عند حدهم وأن لديه مستندات على ذلك.

وأوضح مدير المدرسة أن المدرسين يعطون دروسا في أوقات الدراسة ويحرضون الطلاب على عدم الذهاب للمدرسة، لافتًا إلى أن الشرطة ألقت القبض عليهم أثناء قيامهم باعطاء دروس خصوصية في أوقات عمل المدرسة، وخرجوا من النيابة بكفالة.

واتهم مدير المدرسة المدرسين أنهم يحصلوا على صور للمدرسات من هواتف الطالبات ويهددوا بها المدرسات "الطالبات بيتصورا بعض المدرسات ياخدوا منهم الصور ولو أي مدرس أو مدرسة عايزين يدوا دروس يقولوا لهم احنا معانا لكم صور مخلة والناس بتخاف على نفسها علشان دي قرية وعشان دي أسرار بيوت".

وأشار إلى أن المدرس محمد علي يحصل على دخل شهري يتجاوز 80 ألف جنيه بسبب الدروس الخصوصية ويقوم بتقديم شكاوى ضد زملائه، مؤكدًا أنه لم يكن مديرًا للمدرسة وقت اتهام الطالبات له، متهمًا المدرس بأنه دفع أموال لوالد الفتاة ليقوم باجبار ابنته بسحب شكواها ضده.

واتهم مدير المدرسة المدرس محمد علي بأنه كان يغشش الطلاب ويسرب الإمتحان له وتم التحقيق معه وحصل على جزاء بـ15 يوما، لافتًا أنهم كانوا يحصلوا على 300 جنيه من كل طالب في المراجعات النهائية قبل الامتحانات وحصلوا على 100 جنيه من كل طالب مقابل الأبحاث.