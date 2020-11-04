من عيادة الأسنان للميكروباص.. 4 تهم تحرش لأطباء والضحايا رجالة وستات

شهدت الفترة الماضية العديد من وقائع التحرش الخاصة بالأطباء، حيث كان "البالطو الأبيض" في مرمى اتهامات التحرش بضحايا من الجنسين، وكان آخر هذه الوقائع القبض على طبيب حاول التحرش بفتاة داخل الميكروباص اليوم.

داخل ميكروباص، حاول طبيب بشري التحرش بفتاة، ما دعاها للصراخ والاستغاثة بالأشخاص الموجودين بالقرب منها، بعد أن تفاجأت بأفعال الشاب المشينة، ما أدى إلى إمساك الأهالي به والتحفظ عليه، لحين وصول قوات الشرطة، التي اصطحبته إلى قسم شرطة ثان الزقازيق، وحرر محضر عن ذلك، وكشف خلال المحضر عن هوية الشاب الذي تبين أنه طبيب بشري بجامعة الزقازيق.

لم تكن هذه الواقعة هي الوحيدة التي ارتكبها أطباء، ففي الفترة الماضية وجهت عدد من التهم لأطباء في أحداث مشابهة، ونستعرض في السطور القادمة أبرز تلك القضايا.

طبيب أسنان يتهمه عدد من الرجال بالتحرش

كانت واقعة طبيب الأسنان الشهيرالذي قام بالتحرش بعدد من الفنانين في عيادته هي الأبرز، وكانت البداية حين نشر الفنان عباس أبوالحسن قضيته من خلال سلسلة منشورات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي ذكر فيها أن الطبيب "ب. س"، متحرش جنسي متسلسل بالرجال، وله العديد من الضحايا من مرضاه الذين يترددون عليه في عيادته، قبل أن يعلن تقديم بلاغ ضده للنائب العام.

ليخرج بعدها مباشرة اليوتيوبر تميم يونس ليتهم طبيب الأسنان الدكتور "ب. س" بالتحرش به، وفي البداية روى "تميم" تفاصيل واقعة تعرضه للتحرش الجنسي على يد طبيب أسنان قبل سنوات.

وقال "يونس"، في فيديو له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، إن الواقعة حدثت وعمره 22 عاما، بعد أن ذهب للطبيب برفقة خطيبته التي انتظرت في الخارج، لافتًا إلى أن الطبيب سأله أسئلة غريبة وجنسية، كما طلب منه أن يعطيه حقنة في العضل وشد بنطاله وأمسك بأماكن حساسة في جسده، على حد تعبيره.

اتهام طبيب نفسى فى طنطا بالتحرش بمريضاته

في السياق ذاته، وقع طبيب نفسي في محافظة الغربية في مرمى اتهامات التحرش، حيث انتشرت ضده عدد من الشهادات عبر حسابات عدة على موقع "فيسبوك".

الضحية الأولى قالت في شهادتها إنها تعالج نفسياً لدى الطبيب المذكور منذ أشهر، وكانت تثق به إلى أن فوجئت بتصرفاته الغريبة: "كان دايمًا يقول لي أنا سندك وفي ضهرك وباحسك قريبتي وإحنا عيلة، وفي مرة كنت باحكي على حاجة بخصوص الحجاب وطلب مني صورة بشعري، وبعدين طلب إنه يفسحني في يوم وأكون بشعري من غير حجاب، ولما قلت له إن ده ملوش علاقة بالعلاج النفسي قال لي ما ده مش علاج إحنا عيلة واحدة".

بعدها انهالت العديد من الشهادات من فتيات أُخريات، تشجعن بعد نشر الشهادة الأولى، وقالت إحداهن، دون أن تكشف عن هويتها: "في فترة كانت نفسيتي تحت الصفر وتعبانة، أول ما دخلت عنده لقيتني بعيط لأني كنت على أخري، وكنت فاكراه إنه هاينقذني ويساعدني، قام وقفل الباب بالمفتاح وقال لي هعالجك بالحضن، فقلت جايز يكون ده علاج صحيح وماكنتش مخوناه خالص، ماجاش في بالي إنه متحرش".

طبيب نفسي يتصدر اسمه مواقع التواصل بعد وقائع تحرش

في جريمة أخرى، اجتاحت موجة غضب عارمة مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشف تفاصيل اعتداءات جنسية ارتكبها طبيب في حق ضحاياه من الفتيات المريضات داخل عيادته، وشارك الآلاف هاشتاج "م. ف متحرش"، إضافة إلى نشر العديد من ضحاياه تفاصيل وقائع التحرش التي حدثت لهن.