لعشاق الملاكمة.. موعد المباراة المنتظرة بين تايسون وروي جونز

أعلن تايسون الملقب بـ"الرجل الحديدي"، عن عودته إلى حلبات الملاكمة لخوض نزالات استعراضية تتكون من 3 أو 4 جولات لأغراض خيرية بعد بلوغه سن الـ 54 عاما، بعد أن وضع حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2005، التي حقق خلالها 50 انتصارا، مقابل ست هزائم، وفقا لما أعلنته روسيا اليوم.

وتستعرض "الوطن" موعد المباراة المرتقبة بين مايك تايسون وروي جونز جونيور، والرابط الخاص بمشاهدتها، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

موعد مباراة مايك تايسون وروي جونز جونيور

من المقرر أن يواجه مايك تايسون روي جونز، الذي يحمل الجنسية الروسية أيضا، في نزال استعراضي مكون من 8 جولات يوم السبت الموافق 28 نوفمبر الجاري، والتي كان من المقرر إقامتها في 12 سبتمبر الماضي، وأشار معسكر تايسون إلى أنه من الممكن زيادة إيرادات المواجهة بتأجيلها إلى موعد لاحق.

الرابط الخاص بمشاهدة مباراة مايك تايسون وروي جونز جونيور

يمكن متابعة المباراة المرتقبة بين كل من مايك تايسون وروي جونز جونيور من خلال الرابط التالي:

https://tysonontriller.com/?fbclid=IwAR0YIKgfSnQ6rZv6wr2E83FwThANSUdb8pBNMGhP6GNKyiEwqDgPysAoLvM

معلومات حول مايك تايسون

جدير بالذكر أن مايك تايسون أصبح أصغر بطل للوزن الثقيل على مر العصور في رياضة "الفن النبيل" وذلك بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وهو في العشرين من عمره، بالإضافة إلى أنه كان أول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية، ومجلس الملاكمة العالمي، والاتحاد الدولي للملاكمة، وفقا لما تناولته روسيا اليوم.

معلومات عن روي جونز جونيور

يبلغ روي جونز جونيور 51 عاما، حقق 66 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، والتي وضع حدا لها في عام 2018، حقق خلال تلك المسيرة 66 انتصارا، و9 هزائم.