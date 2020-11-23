صور.. ضبط 20 "شيشة" داخل بعض مقاهي القاهرة

قاد اللواء خالد عقل، رئيس حي النزهه بالقاهرة، حملة مكبرة، تحت إشراف إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشرقية، بمعاونة شرطة المرافق والصحة والطب البيطري، أسفرت عن إعادة غلق وتشميع كافيه بشارع الرشيدي، ورفع الإشغالات منه، وضبط عدد 20 شيشة، بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء ومحافظ القاهره، علاوة على غلق وتشميع كافيه بشارع المنتزه، وضبط 50 شيشة.

كما فتشت اللجنة الطبية المرافقة للحملة، على المواد الغذائية، وأسفرت عن ضبط كميات من اللحوم والمصنفات بدون بيانات داخل كافيه، وفي حالة إذابة ومجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحريز كل المضبوطات داخل ثلاجة بالمكان، وتحرير المحضر رقم 17958 جنح النزهة لسنة 2020، للعرض على النيابة المختصة.

وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات من شارع الأكاديمية البحرية بالشيراتون، وتحرير 12 محضر بيئة، و18 محضر عدم ارتداء الكمامة، وتحرير 25 محضر إشغال، و11 محضر إدارة بدون ترخيص، و8 محاضر تالف رصف، وتم تحرير كل المحاضر والاجراءات القانونية حيال المخالفين، وجار الاستمرار فى الحملات، تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة.

وأشار اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، إلى أن عدم ارتداء الكمامة يؤدى إلى الغرامة، أما تداول الشيشة في المقهى، فهو مخالف قرار رئيس الوزراء، بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، والعقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.

من ناحية أخرى، أجرت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أعمال تطهير بالوعات المطر بمناطق الألفي وزكريا بوسط البلد، ومطابق الصرف الصحي بمناطق عابدين ووسط البلد، وشارع الأزهر، والشيخ ريحان، وذلك استعدادًا لسقوط أمطار.

وأكّد المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، استمرار عمليات التطهير لمطابق الصرف الصحي وبالوعات وشنايش الأمطار بمختلف أنحاء المحافظة.

وأشار إلى المتابعة اليومية للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، ونشر المعدات والسيارات بأماكن للتمركزات بالمحاور الرئيسية والأنفاق ومطالع الكباري.