"تعليم القاهرة": تكثيف حملات توعية الطلاب لمواجهة فيروس كورونا

وجّه محمد عطية، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التعليم بـالقاهرة، بتكثيف حملات التوعية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ووضع اللافتات الإرشادية بمختلف مدارس العاصمة لتوعية الطلاب بمخاطر الفيروسات وطرق الوقاية منها، خاصة فيروس كورونا المستجد.

وأصدر "عطية"، عدة تعليمات لقيادات الإدارات التعليمية والمدارس والطلاب بشأن الوقاية من فيروس كورونا، وهي كالتالي:

- إلزام العاملين بارتداء الكمامات مع استخدام المواد المعقمة والكحوليات.

- عدم السماح بدخول الديوان أو التعامل مع العاملين إلا بالكمامة.

- تحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي.

- على الإدارات التعليمية الالتزام باستيفاء تقرير الغياب الإلكتروني، الخاصة بكل مدرسة وإدارة عن حالات الغياب والحضور للطلبة والمعلمين.

- الحرص على السرية التامة في المعلومات والبيانات الخاصة بالطلبة والعاملين وأي مكاتبات رسمية.

-عدم إرسال بيانات إلى أي جهة دون الرجوع للمديرية، وخاصة ما يتعلق بالبيانات الصحية، فهي من خلال المنسق الصحي بالإدارة الصحية والمنسق الصحي العام للمديرية.

-عدم التصريح بأي بيانات إلا من خلال المنسق العام الصحي بالمديرية أو المنطقة الصحية.

- إلزام مديري عموم الإدارات التعليمية التنسيق والتواصل مع الجهات الصحية بصفة مستمرة خلال اليوم الدراسي.

- توزيع إرشادات بالمدارس للوقاية من فيروس كورونا متضمنة التوجيهات التالية:

-عدم المصافحة أو العناق.

- الالتزام بارتداء الكمامة.

- غسل الأيدى جيدًا بالماء والصابون.

- استعمال المطهر الكحولي.

- عدم تبادل الأدوات مع زملائك.

- عدم تبادل زجاجات الماء أو الطعام.

- عدم التزاحم عند الدخول أو الخروج من المدرسة.

-عدم التزاحم عند الدخول والخروج من الفصول أو فى فترات الراحة.

- الالتزام بمسافة آمنة بينك وبين زملائك.

- إبلاغ المسئولين بالمدرسة عند شعورك بأي أعراض مرضية.

وكانت انطلقت معدات الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، للتمركز في المحاور الرئيسية والشوارع، بعد إعلان حالة الطوارئ القصوى فى تلك المرافق بالقاهرة والجيزة، ممثلة في شركتي الصرف الصحي بالقاهرة، ومياه الشرب بالجيزة، تحسبًا لموجة الطقس السيئ المتوقع حدوثها، وفق تقديرات الأرصاد الجوية.

ووجّه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جميع الأجهزة بضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة، لمواجهة أي طارئ، من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي، وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة.