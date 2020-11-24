لميس الحديدي: الفتيات في المحافظات لديهن الكثير من المواهب

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن شركة "استادات" القابضة، هي شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، استغلت أصولا كانت مهملة للدولة، وسيتم ضخ استثمارات لتحويلها إلى أندية اجتماعية، بها كرة القدم، ومناطق للأسرة.

وأضافت "الحديدي" في برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الاثنين، أن مشروع "سيتي كلوب" لإقامة أندية في المحافظات، هو "مشروع قومي بجد، لأنه له علاقة بالبشر والأسرة، والمحافظات التي يوجد بها جواهر وذهب، والفتيات في المحافظات لديهم الكثير من المواهب"، لافتة إلى أن "الشباب مبقاش بيلعب رياضة، وممارسة الرياضة في المحافظات أصبحت قليلة جدا".

وأكدت: "النوادي تعتبر جزءا مهما من حياتنا، وكان يوجد بها مسرح وسينما وترفيه، وكل من يعيشون في العاصمة، يعرفون جيدا قيمة النوادي، ولكن هذا لم يكن يحدث في المحافظات، والآن سوف تنتقل هذه الفكرة إلى المحافظات، وإيجاد أماكن لجمع العائلة، وممارسة كرة القدم، ورياضات أخرى كثيرة".

من جانبه، قال عمرو حسن، مدير التسويق بشركة "إستادات القابضة"، صاحبة مشروع "سيتي كلوب"، إن الشركة تعتبر شركة خاصة تشهد عقوداً وبرتوكلات كبيرة موقعة بين هيئات حكومية مثل وزارة الشباب والرياضة وهيئة المجتمعات العمرانية، موضحا أنهم سيضعون أسعارا متاحة لغالبية المواطنين، وهي تتراوح بين 40 ألفا إلى 60 ألف جنيه، كاشتراك للأسرة كاملة، يتم تقسيطها لمدة 5 سنين، مع تسهيلات داخلية لمدة سنة ونصف دون فوائد.

الجدير بالذكر، أن شركة "إستادات" القابضة، أعلنت في وقت سابق، عن إطلاق مشروع قومي يضم 15 فرعا، من أندية "سيتي كلوب"، في عدد من المحافظات بعيدا عن العاصمة، في أقاليم الدلتا والصعيد والقناة، وهي: مدن شبين الكوم، العاشر من رمضان، طنطا، العبور، الزقازيق، كفر الشيخ، بنها، أسيوط، أسوان الجديدة، بنى سويف، دمياط، سوهاج، دمنهور، المنيا، السويس.