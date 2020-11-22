لميس الحديدي: نتوقع صدور قرار باستئناف حركة البناء خلال أيام

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه من المتوقع خلال أيام، صدور قرار من مجلس الوزراء، بشأن استنئاف حركة البناء، وفقًا لاشتراطات محددة، حيث تنتهي مدة الايقاف عقب انقضاء ستة أشهر في الرابع والعشرين من نوفمبر، لذا نتوقع صدور القرار بإستناف البناء، وذلك خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي يُعرض على شاشة "ON".

وعلى الشأن الرياضي، أكدت الحديدي، أن إصابات لاعبي النادي الأهلي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" مقلقة، حيث بلغت الإصابات خمسة لاعبين في أيام قليلة، "أي حد بيتابع الكورة، هتكون الإصابات مقلقة ليه، وهيتخض بدأت بكهربا، ثم توالت الإصابات، وفوجئنا بصالح جمعة، ثم أحمد ياسر ريان، ثم محمد شريف ووليد سليمان".

وأوضحت الإعلامية، أن المباراة التي ستقام الجمعة المقبلة بين ناديي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، سيغيب عنه صالح جمعة ووليد سليمان وكهربا، متسائلة: "هل كده الفريق إتضرب؟ هل لدينا إدارة غير منضبطة في النادي؟ أم لاعبين غير منظبطين، كلنا ممكن نصاب بكورونا، لكن فكرة خمسة لاعبين في النادي الأهلي كتير".

وتابعت: "المفروض اللاعبين دول عارفين إننا في ظروف جائحة كورونا وعندهم مباريات مهمة الفترة الجاية زي نصف نهائي كأس مصر، ومباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أفريقيا، لازم يبقى فيه إجراءات فوق الاحترازية، لازم يكون هناك إنضباط وتدقيق من الادارة واللاعب نفسه لازم يكون قلقان لانه مش ملك نفسه".

وأكملت: "سؤال تالت هو النادي عارف اللاعبين دول بيتحركوا فين وبيروحوا فين؟ المفروض يتقفل عليهم خلال هذه الفترة الحرجة".