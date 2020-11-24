نقل 130 أسرة من الدويقة إلى الأسمرات

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه فى إطار خطة المحافظة للقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين، جار حاليا بواسطة الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الغربية وحي منشأة ناصر إزالة عدد من العشش العشوائية بمنطقة الدويقة ونقل 130 أسرة إلى مساكن مجهزة بالكامل بحي الأسمرات، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة القضاء على العشوائيات بنهاية العام الحالي وكذلك توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه وجه بتوفير سيارات لنقل السكان إلى مساكنهم الجديدة وسط فرحة عارمة من المواطنين.

من ناحية أخرى، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن عددا من المعدات الجديدة دخلت الخدمة بهيئة نظافة وتجميل القاهرة، بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه من موازنة الدولة، وذلك خلال تفقد المحافظ المعدات الجديدة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن هيئة النظافة تسعى لتحديث أسطول المعدات الموجودة بها بصورة مستمرة، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة، إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أن المعدات الجديدة تضم 18 مكنسة شارع ميكانيكية جديدة بمقطورة تنضم لـ10 مكانس، تم رفع كفاءتها (منها 2 بمقطورة و8 مزودين بخزان)، ليصل الإجمالى إلى 28 مكنسة، و4 لودر لرفع المخلفات.

ويمكن تركيب فُرش ميكانيكية عليه لكنس الأرصفة، بالإضافة إلى 2 عربة بدال للمساعدة مع شركة الصرف الصحي في تصريف مياه الأمطار، وتتميز بأنها سيارات ذات ضغط عالٍ ثابتة فى مكان تجمع الأمطار، وتصرف فى أماكن مختلفة عن طريق الخراطيم المزودة بها، التي يصل طولها لمسافة تقارب 1 كيلومتر.

بالإضافة إلى وجود خاصية تمكنها من ملء الفناطيس المتحركة، لتوزيع المياه المتجمعة فى أماكن بعيدة، إذا زادت كميات المياه عن قدرة الأماكن المحيطة بالسيارة عن استيعابها، وتمتاز البدلات بقدرتها على العمل لساعات طويلة تصل إلى 50 ساعة متواصلة، إلى جانب 2 ونش خلفي، كابينة لإحلال وتبديل أعمدة الإنارة ميكانيكيا، يعد الأول من نوعه في مصر.

من ناحية أخرى، أعلنت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة عن تقديم خدمة مجانية للمواطنين وهى نقل مخلفات الهدم والتشطيب لحمام أو مطبخ أو مخلفات ردش بسيطة من أى موقع داخل القاهرة وعلى المواطنين الاتصال بالأرقام التالية لرفع المخلفات من الوحدات إلى المقالب العمومية وهى 29223410، أو 26843759 للاستفادة من الخدمة.

وأكدت هيئة النظافة، أن الخدمة تعمل على نظافة الشوارع، ومنع إلقاء أي مخلفات قمامة، أو تراكمات هدم بالشوارع، ومنع التخلص من أي مخلفات بشكل عشوائي، مؤكدة أنه على المواطن الاتصال بالأرقام الموضحة لإبلاغ رسالته وفى حينها تقوم الهيئة بالتحرك لإزالة التراكمات أو المخلفات محل البلاغ.