"الأرصاد": لا أمطار في القاهرة يوم مباراة الأهلي والزمالك

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن قرار نقل مباراة الأهلي والزمالك، إلى القاهرة سليم جدًا، لافتة إلى أن طقس محافظة القاهرة يوم الجمعة، لن يكون به أي مشكلات.

وأضافت "شاكر"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد أي فرص أمطار في طقس يوم الجمعة على محافظة القاهرة، لكن السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، فرص سقوط الأمطار مستمرة عليها.

وتابعت وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك توقعات بأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، وأمطار متوسطة على الوجه البحري، لكن بالنسبة للقاهرة، فإنه من المتوقع أن تشهد طقسا جيدا.

وردا على سؤال ساخر من مقدمة البرنامج، حول توقعات الأرصاد لنتيجة المباراة نفسها، ردت "شاكر" ساخرة: "الأهلي طبعا أكيد".

في سياق آخر، حسم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل حول تأجيل مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

وقال الجنايني في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "مباراة الأهلي والزمالك في موعدها، ولا يوجد أي تأجيل للقاء، مستعدين واستاد القاهرة على أتم الاستعداد لاستقبال الحدث التاريخي والكرنفال الكبير الذي سيقام على الأراضي المصرية".

وأضاف: "الكاف لم يخاطبنا بشأن تأجيل اللقاء بشكل نهائي، وما يتردد في هذا الشأن أمر لا أساس له من الصحة، الأمور تسير على ما يرام وسنتخذ كافة الإجراءات لمرور المباراة بشكل يليق بمكانة وقيمة مصر".