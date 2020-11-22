من التضامن.. خطوات الحصول على علاج الإصابات البدنية لذوي الإعاقة

تسعى الدولة جاهدة، لتوفير كل الخدمات لمواطنيها من ذوي الإعاقة، ومن بينها علاج الإصابات البدنية، للذين يحتاجون علاج طبيعي كالعلاج بالشمع وغيرها.

وعليه، توفر وزارة التضامن الاجتماعي خدمة العلاج الطبيعي لذوى الإعاقة وفقًا للخطة العلاجية التي يقررها أخصائي العلاج الطبيعي.

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها لقراءها شروط واجراءات الحصول على خدمات العلاج الطبيعي لذوي الإعاقة.

المستندات المطلوبة

- خطاب تحويل من مكتب التأهيل.

- مستند يفيد انتماء الطالب لأي فئة.

الفئات التي يتم تأهيلها

- أفراد الأسر المستفيدين من نظام التأمين الاجتماعي الشامل (معاش السادات).

- أفراد الأسر أصحاب المعاشات والمساعدات (الضمان الاجتماعي).

- حالات أخرى صادر في شأنها قرارات وزارية.

خطوات الحصول على خدمات العلاج

- حاجة المعاق للخدمات العلاجية التأهيلية.

- سداد تكاليف العلاج المحدد بمعرفة المركز.

- إجراء تشخيص وتقرير العلاج الطبيعي للحالة.

14 خدمة لصالح ذوي الاعاقة

ومطلع فبراير الماضي، وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، على المادة (11) من مشروع قانون صندوق ذوي الإعاقة، والتى تنص على فرض رسم قدره خمسة جنيهات على 14 خدمة، على أن يؤول حصيلة الرسم لصالح صندوق ذوي الاعاقة.

وتنص المادة التي وافقت عليها اللجنة على "يُفرض رسم إضافي قدره خمسة جنيهات على خدمات رخص السلاح، ورخص القيادة، ورخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، والتذاكر المباعة الخاصة بحضور المهرجانات والحفلات الغنائية بجميع أنواعها، ويتسثنى من ذلك التذاكر التى تقل قيمتها عن ثلاثين جنيهًا والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها".

وتضمنت الخدمات المفروض عليها الرسم أيضًا، التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وتاشيرات الإقامة للأجانب، وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء كانت داخل مصر أو خارجها، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية، وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وتراخيص إنشاء المدارس الخاصة، أو الدولية، أو تجديد التراخيص له، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي، أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن الجديدة، وطلبات الاشتراكات فى النوادي، وتجديد العضوية السنوية فيها.