أبرز المشاهد في اليوم الأول من جولة الإعادة

انتهى اليوم الأول من عملية الاقتراع في جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية ضمن محافظات المرحلة الأولى، بعدما شهد وقائع مختلفة تنوعت بين حريق سيارة مرشح، وانسحاب مرشحين مستقلين من السباق البرلماني، وإصابة ناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم، وتأخر فتح لجان، وأخيرًا تصدر السيدات وذوي الهمم للمشهد.

النيران تلتهم سيارة مرشح بدائرة إطسا في الفيوم

تعرضت سيارة ملاكي خاصة بمصطفى البنا مرشح مجلس النواب بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، للاحتراق إثر اندلاع النيران بها في أول أيام الاقتراع، بسبب كثرة ذهاب وإياب السيارة ومرورها على اللجان.

وقال مصطفى البنا في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنّ السائق نسي تزويد المياه للسيارة وبسبب كثرة السير ذهابًا وإيابًا بها ارتفعت درجة الحرارة ولم ينتبه السائق وأثناء مروره أمام قرية الغابة بالقرب من قرية منية الحيط مسقط رأسه، اشتعلت النيران في السيارة فجأة فهرب النائب وسائقه منها قبل أن تلتهمهما النيران، نافيًا أنّ يكون اشتعال النيران بالسيارة بفعل فاعل، موضحًا أنّه تم إطفاء الحريق والسيطرة عليه بواسطة الأهالي.

لم يستسلموا للإعاقة.. إقبال كبير من ذوي الهمم على الانتخابات بالفيوم

لم تمنعهم إعاقاتهم الجسدية باختلافها، سواء جسدية أو بصرية، من أداء واجبهم الوطني، والاشتراك في العرس الديمقراطي، فتسابقوا حتى يلبوا نداء وطنهم، بينهم من فقدت بصرها، فسندها أبناؤها حتى الوصول إلى لجنة الانتخابات، ومن عجز عن السير بقدميه، فتوجه به ذووه إلى اللجنة على كرسي متحرك.

تكررت هذه المشاهد أمام عدد من لجان الانتخابات في محافظة الفيوم، في اليوم الأول لجولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب، التي تشهد إقبالاً كبيراً من الناخبين، بمختلف دوائر المحافظة، وجاء العشرات من ذوي الهمم في صدارة المشهد الانتخابي، الذين حرصوا على النزول إلى اللجان، والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي.

وسطر ذوو الاحتياجات الخاصة أسمى معاني الوطنية في التعبير عن وطنيتهم، وضربوا المثل للآخرين في الدفاع عن حقوقهم، والتعبير عن حريتهم ورغبتهم، من خلال حرصهم على الذهاب للجان الاقتراع، واختيار مرشحيهم بأنفسهم، ليصبحوا قدوة للشباب في التعبير عن آرائهم.

وحرص عدد كبير من ذوي الهمم على الذهاب إلى لجان الانتخابات في كافة مراكز محافظة الفيوم مبكراً، ومنهم من ذهب على كرسي متحرك، وآخرون ذهبوا بمساعدة ذويهم، سواء من الأهل أو الجيران، الذين رافقوهم حتى الإدلاء بأصواتهم، وعادوا بهم إلى منازلهم بعد أداء واجبهم الوطني.

انسحاب مرشحين مستقلين من انتخابات النواب بأسيوط

شهدت جولة الإعادة بمحافظة أسيوط انسحاب اثنين من المرشحين المستقلين بالدائرة الثانية والمعروفة بالدائرة الشمالية وهما "شاهين كيلاني" النائب السابق عن دورة 2005، والمرشح "حمادة عبد العواض" ابن شقيق محمود عبد العواض، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل.

يأتي انسحاب المرشحين عقب تقدم مرشحا حزب مستقبل وطن أمام المستقلين واتجاه الأهالي وكبار العائلات للتصويت لصالح مرشحا مستقبل وطن، ما خلق حالة من الغضب بين المستقلين بعد تيقنهم من صعوبة المنافسة الأمر الذي دفعهما للانسحاب.

إصابة 3 ناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان بأسوان

أصيب 3 ناخبين، اليوم، بإصابات مختلفة أثناء الإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بلجان محافظة أسوان، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

في لجنة مدرسة نجع المنشية الإعدادية، بمدينة أسوان، أصيبت الناخبة سعدية خضري أبازيد، 54 عامًا، بأزمة قلبية داخل اللجنة، كما أصيب الناخب إبراهيم محمد عبد الهادي، 35 عامًا، بنزيف فى الأنف، وجرى نقلهما بواسطة الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقى العلاج اللازم، وفى مدرسة السلطان عبد السلام الابتدائية بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، أصيبت الناخبة صابرين محفوظ فتح الله، 23 عامًا، بهبوط في الدورة الدموية وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى وحدة فارس الصحية.

سيدات أسوان وكبار السن يتصدرون المشهد في جولة إعادة النواب

اصطف المئات من أهالي أسوان أمام اللجان الانتخابية في جولة الإعادة لمجلس النواب، قبل فتح اللجان في التاسعة صباحاً، وتصدرت المرأة وكبار السن المشهد الانتخابي منذ اللحظات الأولى وسط اصطحاب الأطفال للجان لتدريبهم على المشاركة في الإدلاء بأصواتهم.

وشهدت قرى مراكز أسوان ودراو وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو توافد كبير من الأهالي على اللجان، وشارك العشرات من الشباب في مساعدة الأهالي عبر استخراج أرقام اللجان وبيانات الناخبين للتيسير عليهم، كما ساعد البعض بتوفير سيارات لكبار السن والمرضى، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وساعد رجال الأمن الناخبين في الإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات مجلس النواب وتوفير مناخ فيما تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، سير العملية الانتخابية في اللجان الانتخابية بمقرات مدارس شجرة الدر الابتدائية المشتركة، وعباس العقاد الثانوية العسكرية بنين، كما تابع المحافظ من غرفة العمليات الرئيسية انتظام فتح جميع لجان الاقتراع.

تأخر فتح 4 لجان بدوائر محافظة البحيرة

أعلنت مصادر بلجان مراقبة الانتخابات البرلمانية، تأخر فتح 4 لجان في دوائر دمنهور وكفر الدوار والنوبارية نحو 10 دقائق، ولجنة بدمنهور لمدة 15 دقيقة، الأمر الذي أحدث زحامًا ملحوظًا للناخبين أمان اللجان، فيما تدخلت غرفة عمليات محافظة البحيرة لحل الأزمة.

ونفذ اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قبل ساعات من بدء السباق الانتخابي، جولة تفقدية للوقوف على جاهزية اللجان والمقار الانتخابية بمراكز إدكو ورشيد والمحمودية، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقرات اللجان الانتخابية، ومتابعة أعمال التعقيم والإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة المواطنين، وكذا تهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الإنتخابية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بنطاق المحافظة.

صور.. تواجد ملحوظ للسيدات أمام لجان "النواب" بقرى البحيرة

شهدت اللجان الانتخابية بقرى ومراكز البحيرة، إقبالًا ملحوظًا من السيدات، اللائي توافدن على اللجان في مجموعات، في الوقت الذي كثف فيه المجلس القومي للمرأة، تواجد عناصره أمام اللجان لإرشاد السيدات إلى لجانهن.

وأكدت المهندسة زكية رشاد، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، أن غرفة العمليات الموجودة بالفرع لم تتلق أي شكاوى حتي الآن منذ فتح باب التصويت في اللجان الانتخابية لانتخابات الإعادة في مجلس النواب.

وأضافت، أنها نفذت جولة على عدد من اللجان وتأكد فتح جميع اللجان في موعدها مع إتباع تام بالإجراءت والتدابير الوقائي في مواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن عملية التصويت لا تستغرق سوى 5 دقائق فقط.