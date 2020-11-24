والد الراحل عمرو فهمي يكشف جزءا من فساد أحمد أحمد: محدش استجاب لابني

قال المهندس مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام الأسبق للاتحاد الأفريقي، ووالد الراحل عمرو فهمي، إن نجله الراحل عندما كان في منصب سكرتير عام الاتحاد الأفريقي "كاف" طالب بعدة تعديلات على البنود لصالح الاتحاد الأفريقي، ولكن لم يلقَ أي تجاوب من قبل المسؤولين وقتها في الاتحاد، "دي من أوائل الحاجات اللي هو لاحظها وبنى عليها المستندات بتاعته ضد أحمد أحمد رئيس الاتحاد المعزول".

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أنه كان عندة مظاهر فساد أخرى ورشاوى على أحمد أحمد قد رصدها نجله، منها تغيير التعاقد مع شركة بوما واستبدالها بأخرى، "بوما كانت بتجهز المعدات عشان تشحنها وتيجي فوجئ بتعليمات من رئيس الاتحاد بالتعاقد مع شركة أخرى ملهاش علاقة بالأدوات الرياضة وأدوات اللعب".

وأشار السكرتير العام الأسبق للاتحاد الأفريقي، إلى أن الشركة التي تعاقد معها أحمد أحمد تقوم بعمل أدوات رفع الاثقال، " ملهاش أي علاقة أصلا بالكورة وبقت تلم الحاجات من السوق وتوردها بأسعار مغالى فيها و وردت أكبر كمية"، موضحًا أن نجله قام بكشف هذا الفساد بحكم مبادئة، وأشياء أخرى أيضًا لم يتحدث الكثير عنها.

وتابع: " ابنى كشف عن الفساد عشان كمان متقعش مسؤولية عليه، لجنة القيم في الإتحاد الدولي من ضمن البنود بتاعتها واللوائح بتاعتها لو شخص مسؤول وجد أي مخالفات فهو مسؤوليته أنه يبلغ عنها، لو لم يبلغ عنها فهو مشارك في المسؤولية لو بعد كده حصلت أي حاجة، دي حاجة من الناس اللي مش بتذكرها أي حاجة غلط لازم يبلغ عنها عمل ملف بكل المخالفات دي وبعتها للاتحاد الدولي".

قررت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بسبب سوء السلوك المالي.