والد "فهمي" يوضح إجراءات "كاف" بعد إيقاف أحمد أحمد: النائب الأول موجود

كشف المهندس مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام الأسبق للاتحاد الأفريقي، ووالد الراحل عمرو فهمي، تفاصيل وفاة نجله، حيث ذكر إن عمرو أصيب بورم في المخ وكان من النوع الصعب علاجه، مؤكدًا أن نجله أجرى عمليتين جراحيتين لكن قدر الله لم يمهله كون نوع الورم من الصعب جدًا القضاء عليه.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر": "توفي 23 فبراير الماضي، وآخر 3 أسابيع كان بيقاتل المرض بشراسة، لكن دي إرادة الله".

وعن موقف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد قرار لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب سوء السلوك المالي، فذكر أن اللائحة تنص على أن النائب الأول لرئيس الكاف يُنصب القائم بأعمال الرئيس، إذا لم يكن النائب الأول موجود يُنصب النائب الثاني.

وتابع: "الحمد لله النائب الأول موجود، فهو سيتولى مهام رئاسة الاتحاد الأفريقي لحين انعقاد أول جمعية عمومية قادمة، وتقريبًا أقرب جمعية عمومية قادمة هي اللي هتقوم بالرباط بالمغرب في مارس القادم، سيتم انتخاب فيها رئيس جديد للاتحاد، رغم أن الترشيحات انتهت وكان فيه 5 مرشحين من بينهم أحمد أحمد، ولكن سيتم شطبه".

وواصل: "نائب الرئيس اللي هو قائم بالأعمال هيبقى رئيس الجمعية العمومية اللي هتنتخب الرئيس القادم للاتحاد الأفريقي، وهو كمان مش من ضمن المرشحين على المنصب، فده هيكون ضمان حلو أنه يكون فيه حيادية".