تفاصيل استضافة الغردقة لمسابقة ملكة جمال العالم "ميس إيكو"

تستضيف مدينة الغردقة مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة "مس إيكو" بمشاركة أكثر من 25 دولة من مختلف دول العالم بأحد المنتجعات السياحية، بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة.

تبدأ الفعاليات غدا الأربعاء 25 نوفمبر وتستمر حتى 6 ديسمبر 2020 بمشاركة أكثر من 25 دولة من مختلف دول العالم المصدرة للسياحة المصرية أبرزها روسيا وصربيا وكازاخستان وبولندا وبلجيكا وأستونيا وألبانيا وبارجواى وكندا والولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار "يلا ندعم ونشجع سياحة المسابقات العالمية في مصر".

بدأت المتسابقات الوصول إلى مدينة الغردقة وكانت ملكة جمال موريشيوس أولى الوصول إلى فندق الإقامة وتستمر ملكات الجمال في التوافد على فندق الإقامة تباعا على دفعات ومن المقرر وصول بعضهن اليوم وباقي المتسابقات يصلن غد الأربعاء.

تتضمن المسابقة عدة فعاليات، من بينها مسابقة ملكة الأناقة واختيار أجمل فستان من مواد مُعاد تدويرها وأيضًا مسابقة اللياقة البدنية بين الفتيات ومسابقة المواهب ويتم عرض كل المتسابقات للمواهب الخاصة وتعلن لجنة التحكيم عن المتسابقة التي تفوز بجائزة أفضل ملكة جمال في الحفل الختام.

كشف محمد عيد أحد مسؤولي المنتجع المستضيف للمسابقة، أنه الحدث الدولی الوحید ضمن أجندات الفعالیات السیاحیة الكبری فی مصر خلال نوفمبر - دیسمبر 2020، مضيفا أنه سيتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء وسيراعي الحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة.

وأشار كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر والمستضيف لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات، إلى أن استضافة الغردقة لمثل تلك الأحداث العالمية تعطي رسالة مهمة لجميع دول العالم على أن مصر هي بلد الأمن والأمان، ما يساهم في عودة تنشيط السياحة.

وأوضح اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، أن الغردقة قادرة على تنظيم المسابقات العالمية التي تعتبر خير دعاية لتنشيط السياحة، مؤكدا أن الغردقة تملك مقومات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية، لكونها من أجمل المدن السياحية.