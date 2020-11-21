التفاصيل الكاملة لعزل صلاح في الغردقة وإجراءات نقله من الجونة للمطار

شهدت رحلة انتقال لاعبي مصر الدوليين محمد صلاح والنني، من منتجع الجونة إلى مطار الغردقة، سرية تامة وتشديدات أمنية على أعلى مستوى بدءا منذ مغادرتهما الفيلا الخاصة لكل منهما بمنتجع الجونة، حيث ركب النني سيارة BMW بيضاء اللون، بينما ركب صلاح سيارة ماركة مرسيدس سوداء اللون، وكلا منهما معقمة َومجهرة طبية برفقة سائق لكل سيارة.

وأحاط مسؤلو الغردقة جولة اللاعبين بالسرية التامة ورافق سيارة كلا منهم قوات أمنية مشددة، واستقلوا الطريق الدائري الأوسط بالغردقة حتى دخولهم المطار، حيث وصلت سيارة اللاعب النني أولا تبعتها سيارة زميله محمد صلاح.

تم تجهيز سيارة إسعاف ونقل اللاعبين إلى الطائرة الخاصة المجهزة طبيا والتى كانت تنتظرهما في المهبط والتي وصلت مطار الغردقة في الساعة الثانية عشر ظهرا.

شهد محيط مهبط الطائرة الخاصة تشديدات َوقائية َواحترازية عالية َوتواجد عدد من رجال الإسعاف والأمن الداخلى للمطار وذلك قبل إقلاع الطائرة بدقائق.

وأقلعت الطائرة في تمام الساعة الواحدة وخمسين دقيقة عبر الرحلة رقم 1461 برفقة فريق طبى وأجرت أجهزة مطار الغردقة عملية التعقيم والتطهير وسط إجراءات احترازية.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي أنه بالتنسيق بين وناديي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين، وتم الاتفاق على سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني، نجمي المنتخب الوطني المحترفين في إنجلترا، وذلك من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبية على أمل أن تتحول حالتيهما إلى سلبية قريبا والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة.

كان أجرى اللاعبان مسحة جديدة لكل منهما أمس جاءت نتيجتيهما ايجابية ليتوجها على متن طائرة خاصة لاستكمال فترة العلاج والعزل الطبي بإنجلترا.

وقضى اللاعبان فترة العزل الطبى لعدة أيام بمنتجع الجونة بالغردقة بعد ما جاءت نتائج التحاليل التي أجريت لهم بإيجاب فيروس كورونا.

وعلمت "الوطن"، أن اللاعب الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصرى، كان يقضي فترة العزل الطبى بالجونة على جزيرة بيوض بشواطئ الغردقة نهارا طول فترة إقامته بالجونة وكان يعود إلى مقر إقامته بفيلا خاصة مع غروب الشمس وذلك بناء على طلبه.

وحصلت "الوطن"، على صورة للاعب على أحد اللنشات الخاصة أثناء رحلة بحرية إلى جزيرة بيوض القريبة من شواطئ الجونة برفقة الشاب عرفة غزالي، قائد المركب الخاص الذي يقل "صلاح" إلى جزيرة بيوض بصفة يومية.

كشف مصدر مقرب من محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصرى بمنتجع الجونة عن تفاصيل إقامة صلاح خلال أربعة أيام بمنتجع الجونة مؤكدا أنه كان يقوم بصفة يومية برحلة بحرية إلى جزيرة بيوض القريبة من شواطئ الجونة عبر لانش خاص يملكه أحد رجال الأعمال من الأصدقاء المقربين له.

وأضاف المصدر في حديثه لـ "الوطن"، "يوم صلاح كان يبدأ في الحادية عشر صباحا بالحضور من فيلا الإقامة إلى مارينا الجونة بمنطقة أبو تيج ليبدأ رحلته اليومية إلى جزيرة بيوض القريبة من شواطئ الجونة عبر لانش خاص برفقة حرس شخصي، وكان يقضى اليوم كاملا حتى غروب الشمس ليجد في انتظاره سيارة ملاكي تعود به إلى فيلا الإقامة بوسط مدينة الجونة.

وأوضح المصدر أن "صلاح" كان تناول مشروب الاكسبرسو صباحا، وكان حريصا على الجلوس تحت أشعة الشمس طبقا لنصيحة الأطباء، وكان يتناول المكسرات خلال اليوم وأثناء الرحلة البحرية، وذلك حتى عودته إلى الفيلا تزامنا مع غروب الشمس.