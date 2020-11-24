موظفة أمريكية تحرج ترامب: التعاون مع إدارة بايدن قراري أنا وحدي

علقت رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية، إميلي ميرفي، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتعاون مع إدارة بايدن في عملية تسليم السلطة.

وقالت ميرفي إن القرار الذي يسمح ببدء الانتقال الرئاسي إلى الديمقراطي، جو بايدن، هو قرارها وحدها على الرغم من تغريدة من الرئيس دونالد ترامب قال فيها إنه أوصى بهذه الخطوة، مضيفة: "أريدكم أن تسمعوا مني مباشرة.. لم أتعرض قط لضغوط فيما يتعلق بجوهر أو توقيت قراري. كان القرار قراري وحدي".

وأضافت ميرفي "لم أتعرض لضغوط مباشرة أو غير مباشرة من أي مسؤول في السلطة التنفيذية بما في ذلك أولئك الذي يعملون في البيت الأبيض أو إدارة الخدمات العامة لتأخير هذا التحرك أو التسريع به".

وأبلغت إدارة الخدمات العامة الأمريكية بايدن رسميا بأنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية، ما يعني أنها اعترفت أخيرا بفوزه بالانتخابات.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجيه فريقه للتعاون مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بادين في عملية تسليم السلطة رغم استمراره في التوجه للجهات القضائية.

ونلقت "سكاي نيوز" تصريح ترامب في تغريدة على "تويتر" أنه سيوصي رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية، إميلي ميرفي، "بالقيام بما يلزم فيما يتعلق بالانتقال الرسمي للسلطة".

وقال ترامب "أود أن أشكر إميلي مورفي في إدارة الخدمات العامة على تفانيها وولائها لبلدنا، لقد تعرضت للمضايقة والتهديد وسوء المعاملة ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لعائلتها أو لموظفي الإدارة".

وأضاف: "قضيتنا تمضي بقوة وسنواصل المعركة وأنا أؤمن أننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا، أوصى بأن تقوم إميلي وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته".

وأبلغت إدارة الخدمات العامة الأمريكية الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن رسميا بأنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية، ما يعني أنها اعترفت أخيرا بفوزه بالانتخابات.

وكان جو بايدن قد أعلن فوزه بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتشرف وأشعر بالتواضع للثقة التي وضعها الشعب الأمريكي في شخصي وفي هاريس نائبة الرئيس المنتخب، لقد صوت عدد قياسي من الأمريكيين في مواجهة عراقيل غير مسبوقة".

ولا يعترف الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، ورفعت حملته سلسلة من الدعاوى القضائية في عدد من الولايات الحاسمة بينها "بنسلفانيا" و"جورجيا"، لاعادة النظر في نتيجة الانتخابات التي رجحت فوز نائب الرئيس السابق جو بايدن.