رفض دعوى لحملة ترامب بشأن الطعن في الانتخابات ببنسلفانيا

رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، دعوى لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطعن في الأصوات.

وكانت حملة ترامب تطالب بعدم احتساب 8329 صوتا أرسلت عبر البريد، واعتبارها غير صالحة لعدم وجود بعض المعلومات على الظروف البريدية وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وإضافة إلى رفض طلب ترامب هذا، قضت المحكمة باحتساب 2349 صوتا أخرى في مقاطعة أليغيني، التي تضم مدينة بيتسبرج، جرى اعتبارها غير صالحة في وقت سابق.

يذكر أنّ النتائج الأولية تشير إلى فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولاية بنسلفانيا، وحال فوزه هناك، ستتقلص فرص ترامب للفوز بالانتخابات إلى الصفر تقريبا.

وكان ترامب رفع عدة دعاوى قضائية بشأن فرز الأصوات وحضور المراقبين وبعض الأمور الأخرى في بنسلفانيا، لكن المحاكم رفضت معظمها.