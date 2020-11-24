فتح اللجان في اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات النواب بأسوان

انطلقت منذ قليل أعمال التصويت في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بأسوان 2020 في الداخل، والتي بدأت أمس، وتستمر لمدة يومين؛ إذ تفتح اللجان تبدأ في التاسعة صباحا، وتنتهي في التاسعة مساءً.

وتضم محافظة أسوان 4 دوائر، هي "أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو"، ويتنافس المرشحون الـ10 على 5 مقاعد فردية، وهم مقسمون وفقا لانتماءاتهم الحزبية بواقع 4 مرشحين لحزب مستقبل وطن، وواحد لحزب الشعب الجمهوري، وآخر لحماة وطن، وواحد عن التجمع، إضافة إلى 3 مستقلين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أسماء المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة في أسوان، ففي الدائرة الأولى في أسوان ودراو يخوض الإعادة بحسب الترتيب المهندس جلال أبو الحسن، مرشح حزب مستقبل وطن، والنائب السابق جابر أبو خليل، مرشح حزب مستقبل وطن، واللواء جودت عبد الجبار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، و اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة الوطن.

وفي الدائرة الثانية بكوم أمبو، تقررت الإعادة بين خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، ونادر صلاح العمدة، مستقل، بينما في الدائرة الثالثة بنصر النوبة، يخوض الإعادة كل من أيمن فؤاد، مستقل، والنائب بالمجلس المنقضي ياسين عبد الصبور، مستقل.

وفي الدائرة الرابعة إدفو، تُجرى الإعادة بين علي البدري الملاوي، مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور عبد الغفار الضيفي، مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي.

وأعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جاهزية 373 لجنة فرعية لتستقبل مليون و39 ألفًا و51 ناخبًا وناخبة في انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب 2020 في دوائر أسوان الأربعة.

وشدد "عطية"، على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كل الجهات المعنية باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة لإنجاح سير العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقي، لتحويل ماراثون انتخابات مجلس النواب إلى عرس ديمقراطي كما حدث في الجولة الأولى من تنظيم جيد وتذليل العقبات.