"الأرصاد": طقس اليوم لطيف نهارا بارد ليلا وأمطار على السواحل الشمالية

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، المذاع عبر فضائية القناة الأولى، حالة طقس اليوم؛ إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك طقس لطيف نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يكون الطقس معتدلا على "جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد"، وليلا سيكون الجو باردا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب سيناء، وشديد البرودة أيضا على شمال الصعيد، مع استمرار سقوط الأمطار في مناطق من شمال الوجه البحري، "كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الإسكندرية، السلوم، رشيد، بلطيم، الضبعة، ومطروح".

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة، في بعض مدن ومحافظات الجمهورية:

- القاهرة: العظمى 24 والصغرى 14.

- الإسكندرية: العظمى 22 والصغرى 15.

- مرسى مطروح: العظمى 20 والصغرى 15.

- بورسعيد: العظمى 23 والصغرى 16.

- دمياط: العظمى 23 والصغرى 16.

- الإسماعيلية: العظمى 25 والصغرى 14.

- السويس: العظمى 24 والصغرى 15.

- العريش: العظمى 24 والصغرى 14.

- طابا: العظمى 25 والصغرى 16 .

- سانت كاترين: العظمى 21 والصغرى 6.

- شرم الشيخ: العظمى 28 والصغرى 19.

- الغردقة: العظمى 27 والصغرى 17.

- الفيوم: العظمى 24 والصغرى 11.

- بني سويف: العظمى 24 والصغرى 11.

- المنيا: العظمى 25 والصغرى 11.

- أسيوط: العظمى 25 والصغرى 12.

- سوهاج: العظمى 25 والصغرى 12.

- قنا: العظمى 26 والصغرى 13.

- الأقصر: العظمى 27 والصغرى 12.

- أسوان: العظمى 28 والصغرى 14.

-الوادي الجديد: العظمى 26 والصغرى 10.

- حلايب: العظمى 26 والصغرى 19.