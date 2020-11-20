"الأرصاد": تحسن الأحوال الجوية في القاهرة بعد ظهر السبت

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت أمس على محافظات السواحل الشمالية، وإن الأمطار الغزيرة مستمرة من الأمس حتى الآن على محافظة الإسكندرية وهو ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة جدًا من المياه في المحافظة، متوقعة تحسن الأحوال الجوية من بعد ظهر غد السبت في محافظة القاهرة.

وأضافت "إيمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "هذا الأمر مستمر معنا الليلة وغدًا بإذن الله".

وتابعت، أن محافظات الوجه البحري تأثرت بالأمطار اليوم، وكانت من متوسطة إلى غزيرة، ورعدية على معظم المناطق، وتأثرت محافظة القاهرة بأمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة، بالإضافة إلى بعض المناطق من شمال الصعيد.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، أن فرص سقوط الأمطار مازالت مستمرة في هذه الليلة حتى صباح الغد، مشيرةً إلى أن الأحوال الجوية ستتحسن من بعد ظهر غد السبت في محافظة القاهرة، لكن موجة الطقس السيء ستستمر في السواحل الشمالية حتى نهاية يوم السبت بأمطار متوسطة الشدة.

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد، إلى أن هذه الحالة سببها منخفض جوي متعمق يجلب كتل هوائية رطبة من جنوب أوروبا، ما أدى إلى تكون السحب بهذا الشكل الكبير، وسقوط كميات كبيرة من الأمطار على معظم أنحاء الجمهورية باستثناء جنوب البلاد، أما باقي أنحاء الجمهورية فقد شهدت أمطارا اليوم وهو ما سيستمر خلال الساعات المقبلة.