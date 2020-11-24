"تأمين بيئة العمل والتعايش مع كورونا".. دورة تثقيفية لاتحاد العمال

دعت دورة تثقيفية عمالية، العمال في جميع مواقع العمل، الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيدة بجهود الدولة بوزارتها وقطاعاتها كافة، المختصة لمواجهة الفيروس، والقضاء عليه.

جاء ذلك خلال دورة تدريبية تثقيفية لتأمين بيئة العمل، بخصوص الوقاية والتعايش مع فيروس كورونا في مواقع الإنتاج، نظمتها سكرتارية التثقيف برئاسة المهندس خالد الفقي، تنسيقا مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية.

وحسب بيان لاتحاد العمال اليوم، فإن الدورة التثقيفية شهدت مشاركة 50 نقابي ونقابية مع بعض النقابات العامة، واللجان النقابية ببعض مواقع العمل، إضافة إلى قيادات النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، وحاضر فيها الدكتور أحمد الشريف، الأمين العام لمؤسسة القادة.

وأكدت الدورة التي انتهت فعاليتها أمس، واستمرت على مدار يومين، ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة والوقوف يدا واحدة لمواجهة الازمات كافة، التي تمر بها البلاد، خاصة الأوبة وتداعياتها، موضحة أهمية استمرار دورات التدريب والتثقيف لتوعية العمال والنقابيين بطرق الوقاية والمواجهة.

وأشارت الدورة التثقيفية إلى دور العمال والنقابات في المشاركة في حملات التوعية الميدانية، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ومساعدة مؤسسات الدولة لمكافحة الأمراض والأطقم الطبية علي مستوي الجمهورية، بالاضافة إلى تقديم المعونات الطبية والغذائية الممكنة كافة، والقيام بأي عمل يقلل فرص انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان اتحاد العمال أعلن عن استعداده لتنظم العديد من الندوات التعريفية داخل المصانع والشركات لتوعية العمال والموظفين، من خطر الموجة الثانية لفيروس كورونا، مع التشديد على أهمية ارتداء الكمامة وعدم خلعها.

وقال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن النقابات العامة تستعد مع لجانها النقابية بالشركات والمصانع، لعقد سلسلة من الندوات بحضور المتخصصين من أجل التوعية بخطر فيروس كورونا، موضحًا أن كل رئيس نقابة سيكون مسؤولا بالتنسيق مع رؤساء اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة بالمنشآت كافة، لسرعة عقد اللقاءات والندوات.