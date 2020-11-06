اتحاد العمال: غرف عمليات بالمحافظات لمتابعة انتخابات "النواب"

دعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة الـ"27"، العمال إلى النزول والمشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، التي تبدأ غدًا السبت الموافق 7 نوفمبر الحالي، وعلى مدار يومين، بـ13 محافظة هي: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وأكد محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيان له، أنه تم توجيه كافة الاتحادات العمالية بالمحافظات للنزول والمشاركة، وتفعيل غرف العمليات، والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بمقر الاتحاد والنقابات العامة، لرصد ومتابعة العملية الانتخابية وحث العمال على المشاركة تنسيقًا مع اللجان النقابية، ومجالس إدارات الشركات، في كافة مواقع العمل والإنتاج.

أمين اتحاد العمال يشيد بمشاركة العمال في المرحلة الأولى للانتخابات

وأوضح وهب الله، أن الاتحاد يعتبر مشاركة العمال في هذا الحق الدستوري ضرورة وواجب وطني، وأن دعوته اليوم للملايين من العمل من أجل المشاركة الفعالة تأتي في إطار دوره القيادي والوطني، مشيدًا بإيجابية مشاركة العمال في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وكذلك مجلس الشيوخ.

وأشار، إلى دعم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة الـ27، واتحاداته المحلية بكافة المحافظات ومؤسساته الإجتماعية والثقافية مرشحي العمال من قيادات الاتحاد العام وعلى رأسهم نائب رئيس "الاتحاد العام"، عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، "رمز السفينة" عن الدائرة الأولى، مدينة ومركز الزقازيق "أول وثان"، والقنايات بمحافظة الشرقية، وكذلك دعمه ومساندته لمجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصحافة والإعلام والطباعة والآثار، عن دائرة حلوان/ المعصرة- التبين/ ١٥مايو.