مستمر في الاستقرار.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-11-2020

استمرت أسعار الدولار الأمريكي في استقرارها اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر الحالي، وتستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها سعر الدولار اليوم في عدد من البنوك الحكومية والخاصة مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف المتحد وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس، على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

توقعات باستمرار الدولار في استقراره الفترة المقبلة

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة، إنّ استمرار الدولار في استقراره يساهم في استقرار أسعار المنتجات بالأسواق، موضحًا أنّه يوجد وفرة في المعروض من الدولار الأمريكي، ومخزون في الأسواق، ولا توجد أي شكاوي من عدم توافره.

وتوقع رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة، أن تشهد العملة الأمريكية المزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، كنتيجة طبيعية لعودة طلبات المستوردين لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية.

وكان الدولار انخفض في بداية تعاملات الأسبوع عالميا، في حين ارتفاع الجنيه الإسترليني واليورو، ووفقا لوكالة رويترز، وتسود حالة من التفاؤل بين المستثمرين أملا في التوصل للقاح للوقاية من فيروس كورونا، وتعافي الاقتصاد في الدول المتضررة.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

سجّل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء، في بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في بنك مصر إلى نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء، في المصرف المتحد سجل 20.76 جنيه للشراء و20.92 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 20.69 جنيه للشراء و21.01 جنيه للبيع.

وسجل اليورو اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، وسجل اليورو في بنك مصر نحو 18.47 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع.