1083 لجنة تفتح أبوابها للناخبين للتصويت في إعادة النواب بالإسكندرية

استأنفت اللجان الانتخابية في الإسكندرية، وعددها 1083 لجنة فرعية، فتح أبوابها في تمام التاسعة صباح اليوم، لليوم الثاني على التوالي، لبدء عملية التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب لليوم الثاني.

وتتوزع اللجان الفرعية بـ331 مقرا انتخابيا على مستوى دوائر الإعادة بالإسكندرية، لاستقبال من يحق لهم التصويت في الانتخابات وعددهم 3 ملايين و813 ألفا و72 ناخبا.

ويتنافس 26 مرشحًا في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 13 مقعدا فرديا بـ5 دوائر بالنظام الفردي، هي "الدخيلة، المنتزه، سيدي جابر، محرم بك، الرمل".

وشهدت مقار ولجان الانتخابات بمختلف دوائر الإسكندرية تعزيزات أمنية، إلى جانب إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 14".

وخصصت محافظة الإسكندرية أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة، فضلا عن كراسي متحركة ومظلات للوقاية من الشمس والأمطار أمام المقار واللجان الانتخابية.

وتابع اللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد، التقارير النهائية لليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بعد انتهاء مواعيد التصويت الرسمية في اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، بحضور العقيد أركان حرب تامر محمد عبدالمنعم، المستشار العسكري بالمحافظة، وجميع الجهات المعنية.

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة منذ الصباح الباكر من اليوم، عدم رصد أي أحداث غير طبيعية مؤثرة، وأنّ العملية الانتخابية تسير بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.