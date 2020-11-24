الدولار يواصل استقراره.. و14 بنكا الأعلى سعر للشراء بـ15.60 جنيه

سجّل الدولار بداية التعاملات اليومية اليوم الثلاثاء، استقرارًا سعريًا مقابل الجنيه لمدة 3 أيام في كل البنوك العاملة وشركات الصرافة في مصر.

وكان الدولار قد تراجع مقابل الجنيه 6 قروش في البنوك وشركات الصرافة الاسبوع الماضى، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.69 جنيه مقابل 15.59 جنيه.

وجاءت 14 بنكا في مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر ومنها: "كريدي أجريكول، البركة، الأهلي الكويتي (بيريوس)، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، قناة السويس، عودة، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، الأهلي المتحد"، وذلك بـ15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

فيما باع بنك واحد بمصر "إيران للتنمية" الدولار بأقل سعر، وذلك بـ15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.16 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك بلوم، وقطر الوطني.

فيما استقر سعر الدرهم الإماراتي بقيمة قرش ليسجل 4.25 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنك قطر الوطني.

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا، خلال التعاملات اليومية، في البنوك وشركات الصرافة، مقابل الجنيه، وسجّل اليورو أعلى سعرًا للشراء في بنوك: "كريدي أجريكول، قناة السويس، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، المصرف العربي الدولي، التعمير والإسكان، الأهلي المتحد"، بـ18.49 جنيه، فيما سجل سعر شراء الإسترليني ارتفاعًا عند 20.80 جنيه في بنك واحد "المصرف العربي الدولي".

وقال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنَّ التعاملات اليومية للدولار، اليوم الاثنين، قد شهدت هدوءا في بيعه وشرائه، كما هو الحال في العملات العربية والأجنبية، موضحًا أنَّ كل العملات بها "وفرة" أمام الجنيه المصري خاصة العملة الأمريكية.