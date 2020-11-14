عزل أسوان يستقبل حالتي كورونا وخروج اثنين بعد تعافيهما

استقبل مستشفى أسوان التخصصي، المخصص لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا، في حي الصداقة بأسوان، حالتين جديدتين اليوم السبت، في الوقت الذي خرجت فيه حالتان، بعد تعافيهما تماماً من الإصابة بالفيروس المستجد.

وأوضحت مصادر طبية أن حالتي الإصابة اللتين استقبلهما مستشفى الصداقة، هما "سعيد س. م."، 42 سنة، مقيم بناحية "الكنوز" بمحافظة قنا، و"نور م. أ."، 87 سنة، مقيم بـ"بلانة"، التابعة مركز نصر النوبة بأسوان، حيث تم استقبالهما بالقسم الداخلي بالمستشفى، لتلقي العلاج الخاص بالفيروس، وتم نقلهما بسيارتي إسعاف مجهزتين، سواء القادمة من مستشفى الحميات بقنا، أو من مستشفى الصدر بمدينة أسوان.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، إن الوضع بمستشفى أسوان التخصصي مستقر، وكل الحالات الموجودة داخل المستشفى، يصل عددها إلى 29 حالة، مقسمين بواقع 20 حالة في القسم الداخلي، و9 حالات بالرعاية المركزة، بينهم حالة جاءت نتائجها سلبية للمرة الثانية، ومازالت تحت العلاج من أمراض أخرى غير كورونا.

وأكد "أبو المجد" خروج حالتين اليوم، بعد تعافيهما تماماً من الفيروس، وجاءت تحاليلهم سلبية للمرة الثانية، فيما توفى رجل مسن، وتوجد 6 حالات سلبية للمرة الأولى، ولا يوجد أي تحويلات للعزل المنزلي.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان، خاصةً للحالات الحرجة، وتم تجهيزه لاستقبال حالات العزل، حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

ويوجد بالمستشفى، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريراً، بالإضافة إلى 9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض، وفريق من العاملين المؤهلين للتعامل مع هذه الحالات.