عدوى كورنا تنتقل لرئيسة تمريض عزل أسوان واستقبال حالة جديدة

استقبل مستشفى أسوان التخصصي، في حي الصداقة الجديدة، والمخصص لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حالة جديدة مصابة بالفيروس المستجد، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر طبية إصابة رئيسة طاقم التمريض بالمستشفى، بعدما انتقلت إليها عدوى كورونا.

وأكدت مصادر طبية أن حالة الإصابة الجديدة التي استقبلها مستشفى العزل بأسوان، قبل قليل، لمواطن يُدعى "أشرف ع. ع."، 50 سنة، مقيم بمنطقة "الحكروب"، التابعة لحي شرق مدينة أسوان، حيث تم استقبال المصاب داخل القسم الداخلي بالمستشفى، لتلقي العلاج الخاص بالفيروس، بعدما جرى نقله بسيارة إسعاف مجهزة من مستشفى الصدر بمدينة أسوان.

وكشفت مصادر بمستشفى الصداقة عن إصابة "سعاد أ."، 42 سنة، مديرة التمريض بالمستشفى، ومقيمة بمنطقة "الشيخ هارون"، بفيروس كورونا، وتخضع حالياً للعلاج داخل المستشفى.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، في تصريحات سابقة، أن الوضع بمستشفى أسوان التخصصي "مستقر"، وكل الحالات الموجودة داخل المستشفى، يصل عددها إلى 29 حالة، مقسمين بواقع 20 حالة في القسم الداخلي، و9 حالات بالرعاية المركزة، بينهم حالة جاءت نتائجها سلبية للمرة الثانية، ومازالت تحت العلاج من أمراض أخرى غير كورونا.

وأكد "أبو المجد" خروج حالتين اليوم، بعد تعافيهما تماماً من الفيروس، وجاءت تحاليلهم سلبية للمرة الثانية، فيما توفى رجل مسن، وتوجد 6 حالات سلبية للمرة الأولى، ولا يوجد أي تحويلات للعزل المنزلي.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان، خاصةً للحالات الحرجة، وتم تجهيزه لاستقبال حالات العزل، حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

ويوجد بالمستشفى، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريراً، بالإضافة إلى 9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض، وفريق من العاملين المؤهلين للتعامل مع هذه الحالات.