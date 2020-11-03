"عزل أسوان" يستقبل مصابين بكورونا

استقبل مستشفى أسوان التخصصي بحي الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، اليوم، مسن يدعى نور. م. أ، 87 سنة مقيم بقرية بلانة التابعة لمركز نصر النوبة ، وأيمن . م. ت، 45 سنة مقيم بمدينة أسوان، مصابين بفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19".

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، إن الوضع في أسوان مطمئن وهناك تعليمات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالاستعداد والتجهيز لكل المنظومة الصحية للتعامل السريع مع أي حالة مصابة بالفيروس، مضيفا: "الوضع في مستشفى العزل بأسوان مطمئن حيث يوجد داخل المستشفي بقسميها الداخلي أو الرعاية 24 حالة يتلقون العلاج بينهم 13 حالة من أبناء محافظة قنا، و11 حالة من مراكز محافظة أسوان".

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان خاصة للحالات الحرجة بمدينة أسوان، تم تجهيزه لاستقبال حالات العزل حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

ويوجد بالمستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملون مخصصون للتعامل مع هذه الحالات.