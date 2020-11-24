سائق "قطار مميز" ينسى التوقف في محطة العسيرات بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، صباح اليوم، واقعة غريبة؛ إذ نسي سائق القطار رقم 91 المميز "أسوان – القاهرة" التوقف بمحطة سكك حديد مركز العسيرات.

وتوقف القطار بعد رصيف المحطة بحوالي كيلو متر لإنزال الركاب، واضطر الآخرون المنتظرين على المحطة، استقلال آخر رقم 733 ركاب، الذي يصل بعده بحوالي نصف ساعة، للذهاب إلى أعمالهم.

وأفاد مصدر بمحطة سكك حديد العسيرات، أن القطار رقم 91 المميز مقرر وصوله محطة المركز، الساعة 6:45 دقيقة، وعادة ما يصل الساعة 7 صباحا، إلا أنه لم يتوقف على رصيف المحطة صباح اليوم، لافتا إلى عدم معرفته بالسبب الحقيقي وراء ذلك.

وأشار المصدر، إلى أن الركاب الذين تركهم القطار استقلوا آخرا رقم 733 ركاب، الذي وصل بعده بحوالي نصف ساعة، لافتا إلى أن الأول توقف بعد رصيف المحطة بحوالي 1000 متر لإنزال الركاب من أبناء العسيرات.

ونوه المصدر إلى وجود احتمالين لعدم توقف القطار، أولهما أن تكون فرامل الجرار لم تعمل بشكل جيد وحدث عطل بها، والآخر نسيان السائق التوقف، وفي الحالة الثانية سيتم إيقافه عن العمل وتحويله إلى كمسيون طبي، ولن يتم السمح لهة باستئناف رحلته بالقطار، ويستبدل بمحطة سكك حديد سوهاج.

يذكر أن محطة سكك حديد دشنا في محافظة قنا، شهدت عام 2018 واقعة مماثلة؛ إذ ترك القطار رقم 2007 VIP القادم من أسوان إلى القاهرة، الركاب علي المحطة دون التوقف لهم، واضطرت هيئة السكة الحديد إلى تخزينه بمحطة نجع حمادي ليلحق به الركاب.

كما شهدت المحطة ذاتها عام 2016، واقعة مشابهة؛ إذ نسي القطار رقم 93 المميز التوقف للركاب في المحطة.