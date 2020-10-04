"السكة الحديد": تشغيل 3 قطارات روسية جديدة خلال أكتوبر الجاري

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، عن تشغيل 3 قطارات جديدة، مكونة من الجرارات الأمريكية والعربات الروسية الجديدة، خلال الشهر الجارى، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وأوضح "رسلان"، أن هيئة السكة الحديد تعمل حاليا على تطوير منظومة الجر؛ لمواجهة التأخيرات وانخفاض معدل حوادث القطارات.

رسلان: تأخيرات القطارات الحالية سببها تنفيذ مشروعات تحديث البنية التحتية لمنظومة السكة الحديد

وقال المهندس أشرف رسلان لـ"الوطن"، إنه تم توريد 103 عربة قطار روسية جديدة، ذات تهوية ديناميكية حتى الآن، من إجمالى صفقة العربات الروسية الـ1300، التي تعاقدت عليها الهيئة مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية بقيمة 1.065 مليار يورو، مشيرا إلى أنه سيتم استلام دفعة جديدة من العربات الروسية، بعدد 35 عربة خلال الشهر الجارى.

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد، أن تأخيرات القطارات الحالية سببها تنفيذ مشروعات تحديث البنية التحتية لمنظومة السكك الحديدية، مشيرا إلى أن الهيئة تنفذ خطة شاملة لتحديث منظوماتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات، ونظم "الاتصالات، ووحدة التحكم المركزي"، وتجديد القضبان، وتحديث المزلقانات، وتحويلها للعمل إلكترونيا، وتحسين ورفع كفاءة المحطات، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة.

وأشار المهندس أشرف رسلان، إلى أن هناك حملة موسعة لإزالة جميع الأسواق العشوائية على قضبان السكك الحديدية خلال الفترة المقبلة.

رئيس السكة الحديد: ننفذ يوميا إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

وأضاف "رسلان" أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية، على الوجهين القبلي والبحري، تخضع لصيانات دورية بشكل منتظم، لتقديم كافة الحماية للركاب والعاملين، لافتا إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ جميع إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات قبل وبعد الرحلات، وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، بالإضافة إلى إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور؛ لارتداء الكمامات والقفازات الطبية لمنع انتشار الفيروس.

وشدد أشرف رسلان، على جميع الركاب بضرورة ارتداء الكمامات الطبية، أثناء استقلال القطارات؛ حفاظا على أرواحهم، وعدم تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بمحطة مصر برمسيس لم ترصد أى إصابات بين الركاب منذ ظهور جائحة كورونا في مارس الماضى، موضحا أن العمل يسير بصورة منتظمة داخل جميع المحطات على مستوى الجمهورية، ولا يوجد لدينا أي معوقات.