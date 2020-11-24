"التعليم" تُطلق 3 قنوات تعليمية مجانية جديدة للطلاب الأسبوع الجاري

أكّد مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة 3 قنوات تعليمية جديدة أمام الطلاب على شاشة التليفزيون بشكل مجاني خلال الأسبوع الحالي، بحيث تشمل جميع الطلاب الذي لم يتاح لهم قنوات تعليمية.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، نَّ القناة الأولى ستكون مخصصة لطلاب المرحلة الثانوية من الصف الأول حتى الصف الثالث الثانوي، والقناة الثانية موجهة لأولياء أمور الطلاب بداية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الابتدائي.

وتابع المصدر، أنَّ القناة التعليمية الثالثة على شاشة التليفزيون ستكون مخصصة لطلاب التعليم الفني، وبذلك ستكون القنوات التعليمية قد غطت كل طلاب المراحل الدراسية المختلفة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت خلال الفترة الماضية من قبل عن تجهيز قنوات تعليمية جديدة، ومنها قناة تغطي كل الحصص التعليمية للطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الابتدائي، وطلاب تلك المراحل التعليمية الثلاثة يحضرون إلى المدارس معظم أيام الأسبوع، وبالتالي كانت حاجتهم للقنوات التعليمية أٌقل من باقي الطلاب، وأن القنوات التعليمية بالنسبة لهم مجرد خدمة مساعدة وليست أساسية.

والقناة الجديدة الأخرى تشمل الحصص الدراسية لطلاب المرحلة الثانوية من الصف الأول وحتى الصف الثالث، وطلاب المرحلة الثانوية يعتمدون بشكل رئيسي على المصادر الرقمية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم لهم بشكل مجاني عن طريق أكثر من منصة تعليمية، ومن ضمنها بنك المعرفة.

وفي 18 من أكتوبر الماضي وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الحالي، أطلقت وزارة التربية والتعليم القناة التعليمية الأولى "مدرستنا" بشكل مجاني على شاشة التليفزيون موجهة للطلاب بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الاعدادي، حيث تعرض القناة المحتوى العلمي باللغة العربية لكل المواد الأساسية والتي تُضاف إلى المجموع لطلاب هذه المراحل الدراسية.كما أطلقت وزارة التربية والتعليم الرابط الإلكتروني على الانترنت لقناة "مدرستنا" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" من أجل متابعة الطلاب للمحتوى العلمي الذي تبثه القناة التليفزيونية من خلال الإنترنت.