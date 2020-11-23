أخبار التعليم اليوم.. لا إلغاء للامتحانات وخطة لتطوير مهارات المدرسين

تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر الماضي، يهتم كثير من الطلبة وأولياء الأمور بالأخبار المتعلقة بهذا الشأن، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها طلاب المدارس والجامعة من انتشار جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد، ترصد "الوطن" أبرز أخبار التعليم اليوم، وذلك في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

التعليم العالي تبحث تقديم منح للمصريين بالوكالة الجامعية الفرنكفونية

يبحث الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقديم منح لطلاب مرحلتي الماجستير والدكتوراه المصريين للدراسة بالخارج، إضافة لبرامج للتدريب والتأهيل العلمي لسوق العمل، وذلك في إطار الاتفاقية المزمع إبرامها بين مصر والوكالة الجامعية الفرنكفونية.

وجاء ذلك في اللقاء الذي جمع عبدالغفار، مع جين نويل باليو مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط للوكالة الجامعية الفرنكوفونية الجديد مساء أمس الأحد، لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين الجامعات المصرية والوكالة، في المجالات الثقافية والعلمية والتعليمية.

"التعليم" تعمل على الارتقاء بالمستوى الأكاديمي للمُعلمين بالمدارس

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع مديري إدارات التدريب بالمديريات التعليمية؛ لمناقشة استكمال الخطة التي تهدف للارتقاء بالمستوى الأكاديمي لمُعلمي الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، وتطوير مهاراتهم في مواد تخصصاتهم العلمية وإدارة العملية التعليمية بالتعاون مع موجهي عموم المواد الدراسية.

ومن أهم عناصر الخطة، التدريب على رأس العمل خاصة في مجال مادة التخصص لأعضاء هيئة التعليم للصفوف من الرابع الابتدائي إلى الثالث الإعدادي، إذ يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأهمية التدريب للارتقاء بدور المعلم المصرى في تحسين مكانة وجودة التعليم.

الحكومة تنفي إلغاء الامتحانات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد بشأن إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الحالي واستبدالها بأبحاث.

وأشار المركز إلى أنّ كل الجامعات والمعاهد تستعد لإجراء الامتحانات وفقًا لنظام التعليم الهجين سواء بطريقة ورقية أو إلكترونية من خلال المنصة التعليمية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة كورونا.