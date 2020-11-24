حملة على كافيهات النزهة وتحريز 70 شيشة وتحرير 18 محضر عدم ارتداء كمامة

قاد اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارات المحلات والإشغالات والمتابعة الميدانية ومسؤولي المربعات والصحة والطب البيطري، حملة أسفرت عن إعادة غلق وتشميع كافيه بـ8 شارع الرشيدي ورفع الإشغالات منه وضبط وتحريز 20 شيشة، كما تمّ غلق وتشميع كافيه بـ23 شارع المنتزه، ورفع الإشغالات منه وضبط 50 شيشة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية لقرارات الدولة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمرور الدوري على المحال والكافيهات للتأكّد من تطبيق الإجراءات الصحية.

كما فتشت اللجنة الطبية المصاحبة للحملة على المواد الغذائية المتواجدة بالكافيه، وتمّ ضبط كميات من اللحوم والمصنعات دون بيانات، وفي حالة إذابة ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتمّ تحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 17985 جنح النزهة لسنة 2020 للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم قانونًا.

كما رفعت الحملة إشغالات شارع الأكاديمية البحرية بشيراتون، وتحرير 12 محضر بيئة و18 محضر عدم ارتداء كمامة و25 محضر أشغال و11 محضر إدارة دون ترخيص و8 محاضر تالف رصف.