محافظ القاهرة: رفعنا أكثر من 60 تجمعا للمياه

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن المحافظة تأثرت بمياه الأمطار التي سقطت الجمعة، إذ أنها كانت أمطار خفيفة، ما عدا المناطق الجنوبية التي كانت الأكثر تأثرًا بالأمطار وهي المقطم والخليفة والبساتين والمعادي وطرة، كما جرى رفع أكثر من 60 بؤرة تجمع مياه في المنطقة الجنوبية للعاصمة.

وأضاف عبدالعال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": "كان هناك تأثرًا بعض الشيء في مناطق مصر الجديدة وشرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر والنزهة ولم تكن بنفس الغزارة التي كانت موجودة في المنطقة الجنوبية".

وتابع أنه جرى التعامل مع هذه التراكمات، بالتنسيق التام مع المرور والحماية المدينة في مديرية أمن القاهرة والمنطقة المركزية العسكرية، ولم تشهد المحافظة أي أزمة على مستوى السيولة المرورية.

وأوضح: "نتابع مع هيئة الأرصاد الجوية والتي أكدت سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة غدًا، ولن نعطل الدراسة لأن حالة الطقس لا تستدعي ذلك، ولم ترد لنا أي بلاغات تتعلق بتضرر منازل المواطنين من سقوط الأمطار".