مذبحة في بولاق الدكرور.. شاب يقتل شقيقته ويمزق جسد زوجة أخيه

نفذ شاب في منطقة بولاق الدكرور، مساء أمس، جريمة قتل بشعة، إذ أمسك سكينا وذبح شقيقته، ثم سدد عده طعنات لزوجه شقيقه، بسبب خلافات أسرية، وتمكنت قوات الأمن تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من إلقاء القبض على المتهم، والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وحرر محضر، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقت أجهزة الأمن، بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة وربة منزل، وتبين إصابة الأولى بجرح ذبحي في الرقبة، وعدة طعنات في منطقتي الصدر والبطن، فارقت على إثرها الحياة.

وعثر على ربه المنزل، مصابة بعدة طعنات في الصدر والبطن، ونقلت على الفور إلى مستشفى بولاق الدكرور لإسعافها، بينما نقلت جثة الفتاة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفنها، بعد تشريحها لمعرفة سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم وعرضه عليها، واستعجلت تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحريات، أن مشاجرة وقعت بين الفتاة المتوفية، وشقيقها "عاطل"، أحضر الأخير على إثرها سلاح أبيض لضربها، وعند محاولة زوجة شقيقة منعه، سدد لها عده طعنات في البطن الصدر، حتى سقطت على الأرض وسط بركة من الدماء، قبل أن يواصل اعتدائه على شقيقته حتى تأكد من وفاتها، وفر هاربا.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من القبض على المتهم، وبإرشاده، عثر على السلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وحرر محضرا بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.