مواعيد وأماكن قرعة أراضي الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواعيد وأماكن إجراء القرعة اليدوية للمتقدمين لشراء قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، والمطروحة للحجز بالمدن الجديدة، خلال الفترة من 15/9/2020 : 15/10/2020، وذلك بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، حيث ستبدأ القرعة يوم الأحد الموافق 29/11/2020، وتنتهى يوم الأحد الموافق 20/12/2020، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية فى هذا الشأن.

"الجزار": إجراء القرعة ابتداء من الأحد 29 نوفمبر الجاري وحتى الأحد 20 ديسمبر المقبل

وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: سيتمّ يوم الأحد 29/11/2020، إجراء القرعة لقطع أراضى الحى السادس، بالمجاورة 30، مسلسل 1، بمدينة دمياط الجديدة، وقطع الأراضى بالامتداد الغربى (أراضي الإسكان الاجتماعي)، مسلسل (1، 2)، بمدينة الفيوم الجديدة، وقطع أراضى الحي 35، بالمجاورة 7، مسلسل 1، بمدينة العاشر من رمضان، وسيتمّ إجراء القرعة لتلك المدن باستاد المقاولون العرب.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: سيتمّ يوم السبت 5/12/2020، إجراء القرعة لأراضي الحي الثاني – منطقة 4 – مجاورة (1، 2، 3، 4) – مسلسل 1، والحي الثالث – الحي الرابع – مسلسل (2، 3)، وغرب المدينة مجاورات (أ – ب – ج) – مسلسل 4، وغرب المدينة – مجاورة ج – مسلسل 5، والحي الأول – مسلسل 6، بمدينة قنا الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز المدينة، وكذا أراضي منطقة الإسكان الاجتماعي 480 فداناً – المجاورة الأولى والثانية – مسلسل 1، ومنطقة عمارات الإسكان الاجتماعي – المرحلة الثانية – منطقة 620 فداناً – مناطق (أ – ج – د – و) – مسلسل 2، ومنطقة عمارات الإسكان الاجتماعي – المرحلة الثانية – منطقة 620 فداناً – منطقة (ب) – مسلسل 3، بمدينة طيبة الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز المدينة، إضافة إلى أراضي منطقة التوسعات الجنوبية الشرقية منطقة 4 – مسلسل 1، بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك بمقر جهاز المدينة.

وأشار "هلال"، إلى أنَّه سيتمّ يوم السبت 12/12/2020، إجراء القرعة لأراضى الحى الرابع – مسلسل (1، 2)، بمدينة أسوان الجديدة، وذلك بنادي سيتي كلوب في الحي الثالث بالمدينة، وأراضى منطقة 735 فداناً – مجاورة 30 – مسلسل 1، بمدينة سوهاج الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز المدينة، وأراضى منطقة 55 فداناً – منطقة الإسكان الاجتماعي – مسلسل 1، بمدينة أخميم الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز المدينة.

وأوضح أنَّه سيتمّ يوم السبت 19/12/2020، إجراء القرعة لأراضي حي الفردوس، بالمجاورات (2، 3، 4) – مسلسل 1، بمدينة السادات، وسيتم يوم الأحد 20/12/2020، إجراء القرعة لأراضى الحى الثاني – مجتمع ثان – مجاورة (1، 4) – مسلسل 1، والحي الثالث – المجتمع السادس – مجاورات (1، 2أ، 2ب، 3ب كود 1) – مسلسل 2، والحي الخامس – المجاورتين الأولى والثانية – مسلسل 3، والحى السادس – المجاورات (1، 3، 5أ، 5ب) – مسلسل 4، والحي السادس – مجاورة (2، 4) – مسلسل 5، والحى الثامن – المجاورة الأولى – مسلسل 6، والحي السابع، قطاع (و)، وبلوكات (1، 2، 3، 4) – مسلسل 7، بمدينة برج العرب الجديدة، بنادي الاتحاد السكندري.

وقال حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إنَّه سيتمّ السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز (توقيع المتقدم شخصياً أو بتوكيل خاص) بحضور القرعة العلنية، وعلى المتقدمين للحجز التواجد من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً في الأيام المحددة لكل مدينة، لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتمّ غلق الأبواب فى الساعة 12 ظهراً للبدء في إجراءات القرعة العلنية، وبالنسبة للحاجزين الذين لم يتمكنوا من الحضور، فستقوم اللجنة المشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، والرقابة الإدارية، بتطبيق نموذج بيانات العميل الخاص به، ووضعه في الصناديق الخاصة بإجراء القرعة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان: بالنسبة للحاجزين الذين لم يوفقوا في القرعة العلنية يمكنهم فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافاً إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة، وفي حالة الرغبة في استرداد المقدم مضافاً إليه العائد، فيمكن التقدم للفرع السابق سداد جدية الحجز به اعتباراً من يوم الأحد 10/1/2021 : يوم الخميس 11/2/2021، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 4 وحتى الساعة 6 مساءً، وسيتمّ استبعاد المخالفين لكراسة الشروط من الدخول فى هذه القرعة العلنية، وسيتمّ إعلان نتيجة القرعة على موقعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، وكذلك كشوف القرعة بكل من جهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة.