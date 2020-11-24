5 مشروعات جديدة تطرحها "الإسكان" خلال نوفمبر الجاري

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 1011 وحدة سكنية بمساحات مختلفة بـ6 مدن جديدة، وهي مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة)، بموقع الهيئة، وبنك التعمير والإسكان، وذلك تمهيدا لبدء حجز الوحدات.

"الوطن" تنشر خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن الوحدات السكنية المتاحة للحجز، وهي كالتالي:

1- طرح 447 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (63م2 : 125م2) من حصة الهيئة بمشروعات "أرابيا" بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر – "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع" بمدينة العبور.

2 - طرح 564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز" ذي الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة، بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2).

التخصيص بنظام أسبقية الحجز Online3

على أن يقوم العميل بسداد مبلغ 50 ألف جنيه "مقدم حجز"، مع وجود أنظمة سداد ميسرة.

4 - شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد متاحة الآن على الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com))، وموقع الهيئة www.newcities.gov.eg))، .

يأتي ذلك فيما واصلت مكاتب البريد المميكنة استقبال حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بواقع 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمحدودي ومتوسطي الدخل، وهذا بخلاف 820 وحدة سكنية بأرض مطار إمبابة و160 وحدة سكنية بمشروع لؤلؤة دمياط الجديدة، ليصبح إجمالى عدد المشروعات السكنية المتاحة للحجز بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهر نوفمبر الجاري 5 مشروعات سكنية.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن فتح باب حجز 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة، وهى مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة)، على الموقع الإلكترونى ([http://www.hdb-reservation. com)]www.hdb-reservation.com)

الخاص ببنك التعمير والإسكان، وموقع ([http://www.newcities.gov.eg) ]www.newcities.gov.eg) الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وأشار الوزير إلى أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز "Online"، على أن يقوم العميل بسداد مبلغ 50 ألف جنيه "مقدم حجز"مع وجود أنظمة سداد ميسرة، مضيفاً أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى ([http://www.hdb-reservation. com)]www.hdb-reservation.com) الخاص ببنك التعمير والإسكان، وموقع الهيئة [http://www.newcities.gov.eg)) ،]www.newcities.gov.eg)).

مساحات الوحدات السكنية تتراوح من (63م2 : 125م2)

وكان الدكتور عاصم الجزار، أوضح أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تولت طرح الـ1011 وحدة سكنية، وهى 447 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (63م2 : 125م2) من حصة الهيئة بمشروعات ("أرابيا"بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين"بمدينة 6 أكتوبر – "السويفى"بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع"بمدينة العبور)، و564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز"ذى الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2).