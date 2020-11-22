كراسات شروط مشروعات الإسكان المتاحة للحجز بـ5 مدن جديدة

فتحت، أمس، البوابات الإلكترونية لبنك التعمير والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستقبال راغبي حجز وحدات الإسكان المتاحة بـ5 مدن جديدة وهي "رشيد الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، والعبور، والسادس من أكتوبر".

وتراوحت أسعار الوحدات السكنية الجديدة، بالمدن الخمس مابين "5275 إلى 8400" جنيها للمتر المربع، كما توقعت "الوطن" خلال تقرير لها نشر مطلع نوفمبر الجاري بموقع الجريدة.

حيث سجلت أسعار الوحدات السكنية المتاحة للحجز بمدينة القاهرة الجديدة، وعددها 259 ومساحتها 70 مترا للوحدة السكنية، 8400 جنيها للمتر الواحد.

الأسعار تتراوح ما بين 5000 آلاف إلى 8000 جنيها للمتر كما انفردت "الوطن"

فيما بلغت أسعار وحدات الإسكان المتاحة للحجز بمدينة العاشر من رمضان 62 وحدة، بمساحات تتراوح بين 109 أمتار إلى 125 مترا بسعر 5275 وسجلت أسعار وحدات مدينة العبور الجديدة، وعددها 15 وحدة فقط 6185 جنبها للمتر، فيما سجلت الأسعار بمدينة السادس من أكتوبر 6380 للمتر الواحد.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن فتح باب التقدم لحجز 1011وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة، وهى مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة)، على الموقع الإلكترونى ([http://www.hdb-reservation. com)]www.hdb-reservation.com)

الخاص ببنك التعمير والإسكان، وموقع ([http://www.newcities.gov.eg) ]www.newcities.gov.eg) الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز "Online"، على أن يقوم العميل بسداد مبلغ 50 ألف جنيها "مقدم حجز"مع وجود أنظمة سداد ميسرة، ومضيفاً أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى ([http://www.hdb-reservation. com)]www.hdb-reservation.com) الخاص ببنك التعمير والإسكان، وموقع الهيئة [http://www.newcities.gov.eg)) ،]www.newcities.gov.eg))، اعتباراً من يوم اليوم.

"الوطن" تنشر كراسات شروط مشروعات الإسكان المتاحة للحجز ب5 مدن جديدة: ابرزها رشيد الجديدة

وكان الدكتور عاصم الجزار، أوضح أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تولت طرح الـ1011 وحدة سكنية، وهى 447 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (63م2 : 125م2) من حصة الهيئة بمشروعات ("أرابيا"بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين"بمدينة 6 أكتوبر – "السويفى"بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع"بمدينة العبور)، و564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز" ذى الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2).