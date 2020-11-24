صور.. ملثمون يطلقون النيران على مرشح ونجل شقيقه بالفيوم

أطلق مجهولون النيرات على نائب ومرشح في الدائرة الثالثة ومقرها مركزي طامية وإطسا، بمحافظة الفيوم، ما أسفر عن إصابته ونجل شقيقه، ونقلا إلى إحدى المستشفيات الخاصة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد خالد حسن، مأمور مركز طامية، يفيد وقوع حادث إطلاق نار على أحمد مصطفى عبدالواحد، وشهرته أحمد الفرجاني، عضو مجلس النواب، المرشح الذي ينافس في جولة الإعادة بالدائرة الثالثة، ومقرها مركزي طامية وسنورس، خلال عودته إلى منزله، وإصابته ونجل شقيقه، ونقلهما إلى مستشفى خاص.

وتبينّ من التحريات الأولية التي أجراها الرائد محمد مفتاح، رئيس مباحث شرطة طامية، إطلاق ملثمين النيران على النائب أمام منزله بسراي كوم أوشيم، بعد عودته من متابعة عملية التصويت، وإصابة نجل شقيقه الذي كان برفقته.

وكشفت التحريات أنّ النائب أُصيب بحالة إغماء، نتيجة اصطدام السيارة الخاصة به في شجرة ضخمة، خلال محاولة هروبه من مُطلقي النيران، ونقل ونجل شقيقه إلى مستشفى الحياة بالفيوم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيلت للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

في سياق متصل، قال الدكتور محمد نبيل، مدير مستشفى الحياة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إنه نقل النائب ونجل شقيقه إلى المستشفى في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مؤكدا أنّ إصابتيهما طفيفة وبسيطة، وجار إعداد تقرير طبي بحالتيهما.

وتُجرى عملية الاقتراع في 459 لجنة فرعية موزعة على 221 مقرا انتخابيا بمراكز إطسا وسنورس وطامية وأبشواي ويوسف الصديق، لاستقبال مليون و424 ألفا و132 ناخبًا بجولة الإعادة، بعد حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم.